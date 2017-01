Glatteis: Doppelter Unfall bei Gehülz

Zwischen Gehülz und Burgstall ist es am Donnerstagvormittag gleich zu einem doppelten Unfall gekommen.



Gegen 10.40 Uhr fuhren ein Peugeot und ein Opel bergab von Gehülz kommend in Richtung Mitwitz. Kurz nach dem Ortsausgang Gehülz kamen beide von der Straße, berichtet die Polizei vor Ort. Stellenweise sei es am Berg glatt gewesen. Dies sei wohl auch der Grund für die beiden Unfälle, die unabhängig voneinander an der gleichen Stelle passiert sind.



Eine 66-Jährige fuhr ihren Opel gegen die Leitplanke. Der 29-jährige Peugeot-Fahrer landete an einem Baum. Sein Wagen erlitt dabei einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.



Beide Fahrer blieben aber glücklicherweise unverletzt. Die Frau konnte ihre Fahrt nach der Unfallaufnahme fortführen. Den Sachschaden schätzte die Polizei vor Ort auf rund 3000 Euro. Um zirka 11.30 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.