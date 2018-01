Gehülz kann sogar Can-Can!

Geplant waren vier Stunden Büttenabend mit fantastischem Programm in Gehülz, daraus wurden dann mehr als fünf Stunden, weil Präsident Martin Bittruf in der Form seines Lebens war. Dazu gesellten sich ein über sich hinaus wachsender Siebenerrat, dem der Platz im Hintergrund der Bühne sichtlich zu klein wurde - oder vielleicht auch etwas eng.

Bis zum Start hatte die Band "Rainbow" den Saal in Stimmung gebracht. Dann ein sensationeller Auftakt: Die "TVE Pförpfl" (Leitung Julia Sesselmann und Corinna Simon) mit den Allerjüngsten waren der Hit des Abends. Prinz Jürgen I. und Prinzessin Kathrin I. führten als Gehülzer Währung bis Aschermittwoch die Minions-Mark ein und wollen die Gehülzer Gaststätten mit einer Wirtshaus-Olympiade wiederbeleben.



Arbeiten, leben, feiern

Kronachs Zweite Bürgermeisterin Angela Hofmann zeigte sich begeistert von der Gehülzer Narrenschar. "Wir Franken können arbeiten, leben und feiern", lobte der örtliche Stadtrat Hans Simon.

Für Auge, Ohr und Lachmuskeln wurde jede Menge geboten. Solo-Tanzmariechen Steffi Fischer-Weiß wirbelte über die Bühne, und gleich danach begeisterte ihre Schwester Annika Fischer-Weiß als kleine Hexe in der Bütt. Die Mittlere Garde (Leitung Corinna Simon und Julia Sesselmann) sorgten ebenso für Schwung wie die Große Garde (Leitung Claudia Schubert). Sie haben es noch immer voll drauf: Ehemalige Tanzmariechen der Gehülzer fegten mit einem Can-Can über die Bühne, als ob dies nichts wäre.



Vater sein dagegen sehr

Das Vater-Sein bekommt Martin Bittruf sichtlich gut. Schließlich ist seine Tochter mittlerweile dreieinhalb Jahre alt. Diese kam schon kurz nach dem Kindergarten in die Schule - weil der "richtige" Gehülzer Kindergarten derzeit als Pferdeunterkunft diene - vornehmlich für "Schimmel". Einfach aus dem leben eines jungen Vaters zu berichten reichte locker für eine vergnügliche Büttenrede.

Die Männer der Mitwitzer Ranzengarde (Leitung Bettina Witter) waren unglaublich stark drauf. Wie schwierig es für eine "reifere Bauersfrau" aus dem Kronacher Land sein kann, zum Führerschein zu kommen erzählte Gerhard Schmidt. Mit der Schaltung führe "sie" Krieg.



Eine knackige Witwe

Als "Witwe Klara aus dem ASB-Heim" sorgte der Rothenkirchener Rene Wagner für Lacher. "Ich bin nach wie vor knackig - wenn ich aufstehe, knacken alle Gelenke." Die wahre Geschichte vom Aschenputtel, nein Flaschenputtel, zeigte die Tischtennisabteilung. So viel Lacher gab es sicherlich noch bei keinem Märchen (Einstudierung Sybille und Udo Trebes).

Hoffentlich sieht das kein Gesundheitspolitiker: Der Siebenerrat zeigte im "Altersheim", wie die Seniorenpflege künftig viel kostengünstiger gemacht werden könnte. Pflege wie am Fließband bis hin zum rationellen "stillen" Örtchen.

Jeder Ort hat seinen zuständigen Engel, dies erklärte der Gehülzer Dorfengel Marco Klenner als "Engel 07". Abschließend konfrontierte er den Präsidenten Martin Bittruf mit einem überdimensionalen Foto, das die schier übermenschliche Einsatzbereitschaft eines echten Fousanoachters dokumentierte.

Am Samstag beim zweiten Büttenabend waren auch noch die "Roudiche" Faschingsnarren mit "Der Dschungel lebt" dabei. "Schluss kurz nach Mitternacht" stand auf dem Regieplan. Diese Zeitangabe ist im Fasching aber sehr relativ.