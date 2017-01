Gegenverkehr übersehen: Frau bei Schneckenlohe schwer verletzt

Auf der B303 hat sich bei Schneckenlohe ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde eine Pkw-Fahrerin schwer verletzt, wie die Polizei Kronach mitteilt.



Gegen 12.30 Uhr war eine 81-jährige Pkw-Fahrerin in Richtung Coburg unterwegs. Vor ihr fuhr ein Lkw mit Auflieger. Die Fahrerin setzte zum Überholen an, übersah dabei jedoch vermutlich einen entgegenkommenden Klein-Lkw. Dieser habe noch versucht, nach rechts auszuweichen. Er konnte aber nicht verhindern, dass sich die beiden Wagen noch während des Überholvorgangs streiften. Offensichtlich sei der Klein-Lkw dabei auch an den Lkw gestoßen. Der Pkw fuhr zunächst weiter, blieb aber letztlich an der Leitplanke auf der linken Straßenseite stehen.



Fahrerin musste befreit werden

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall in ihrem Wagen eingeklemmt. Sie musste von den Rettungskräften aus dem Auto herausgeschnitten werden. Sie erlitt schwere Verletzungen, Lebensgefahr könne die Polizei aber ausschließen. Der Rettungshubschrauber, der zum Unfallort gerufen wurde, kam nicht zum Einsatz. Der Fahrer des Klein-Lkw erlitt höchstens leichte Verletzungen, berichtet die Polizei.



Der Pkw erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden. Insgesamt schätzte die Polizei den Sachschaden auf 25.000 bis 30.000 Euro.



Sperrung auf der B303

Die B303 war in beiden Richtungen für rund zwei Stunden komplett gesperrt.



Bei der Bergung waren unter anderem das BRK und die Feuerwehren aus Sonnefeld, Schmölz und Schneckenlohe beteiligt.



Der Lkw, der von der Frau überholt wurde, fuhr weiter. Dieser könnte eventuell wichtige Hinweise zum Unfallhergang machen, betonte die Polizei.