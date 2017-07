Gefallene Engel und Heilige auf der Festung

von HEIKE SCHÜLEIN

Wenn überhaupt geredet wird, dann nur ganz leise. Niemand möchte die geradezu mystische Ruhe stören. Stattdessen nehmen viele Ausstellungs-Besucher vor den raumfüllenden zwölf Gemälden Platz, die die großen, teils kontroversen Dramen aus Mythologie und Bibel interpretieren. Dabei muss man schon zwei Mal hinsehen, ob es sich dabei um hochwertige Fotografien handelt oder eben um Malereien.



Aber Jorge Villalba verwirrt nicht nur mit seiner Technik, sondern auch mit seiner Motivwahl, die betroffen und ein Wegsehen schier unmöglich macht. Es ist für den Betrachter eine Art Herantasten, ein behutsames Näherkommen an eine aufwühlende Bildwelt - verstörend, beklemmend, beängstigend.



Selten herrschte wohl eine solch nachdenkliche Stille beim ersten Rundgang durch eine Ausstellung wie am Freitagabend. Und selten gibt es Kunstwerke von solch beeindruckender Tiefe und emotionaler Ausdrucksstärke wie bei der neuen Sonder-Ausstellung auf der Festung: "Gefallene Engel und Heilige".



Der im thüringischen Tambach-Dietharz lebende spanisch-deutsche Maler ist ganz dem Realismus verpflichtet und stellt den Menschen in den Mittelpunkt seiner fesselnden Erzählungen. Der Mensch als Täter und Opfer, als Summe seiner Widersprüche, gefangen zwischen Verzicht und Lust, Mut und Angst, Trauer und Glück. Das sind die Themen, die Villalbas fotorealistische Bildwelten dominieren. Dabei gewährt der Künstler, so der Museologe Alexander Süß in seiner Einführung in die Ausstellung, hintergründige und zugleich mehrdeutige Einblicke in die Schönheit des Scheiterns, den Glanz des Triumphes aber auch den Hochmut des Menschen.



Kronachs Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein freute sich, zur zweiten großen Sonder-Ausstellung auf der Festung so viele Besucher begrüßen zu dürfen. Deren Anwesenheit stelle eine Wertschätzung des künstlerischen Schaffens von Jorge Villalba dar. "Mit der Ausstellung kommt zusammen, was zusammen gehört", zeigte er sich sicher, dass die Bilder wunderbar in die Geburtsstadt Lucas Cranachs beziehungsweise auf die Festung passen. So waren dann auch für die Ausstellung Arbeiten ausgewählt worden, die sich in Bezug setzen lassen zu den Meisterwerken in der Fränkischen Galerie.



"Kronach ist einmal mehr vorne dabei", freute sich auch Süß, dass dem Künstler zwar viel beachtete Ausstellungen in Spanien und Deutschland zu Ehren, Preisen und Stipendien gereichten, die nunmehrige Ausstellung aber seine erste in Bayern sei.



Unterteilt ist die Ausstellung in Bilder des Alten und Neuen Testaments sowie in Heiligendarstellungen. Mit einer dokumentarischen Genauigkeit bannt der Künstler fast beiläufig das der Moderne so fremd gewordene Unfassbare, Unerträgliche. Seine zwölf ausgewählten Arbeiten stehen in einer Reihe mit der großen Tradition abendländischer Malerei und bieten gleichzeitig eine zeitgenössische Interpretation christlicher Ikonographie - technisch brillant und malerisch kraftvoll.



Zur Vernissage hatte der Maler seine Kinder Parsival und Elsa mitgebracht, die sich auch in einigen seiner Bilder wiederfinden. Gemeinsam unterhielten sie die Besucher mit alter Musik auf historischen Instrumenten. Die Sonder-Ausstellung ist bis 29. Oktober zu sehen - und man muss sie einfach erleben, diese wahrlich magischen Bildwerke eines großen Künstlers.



Der Künstler in Kürze: 1975: geboren in Alicante (Spanien), 1994/95: Schule für angewandte Kunst in Alicante; 1995/96: Studium an der Fakultät der Schönen Künste an der Universität Granada; 1996/98: Studium an der Fakultät der Schönen Künste an der Universität Valencia; 1988/01: Erasmus-Stipendium an der Bauhaus-Universität Weimar; 2000/01: Graduierten-Stipendium des Landes Thüringen; 2014: Gründung der Gothaer-Sommer-Akademie.