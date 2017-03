Gedenkstein für getötete Schüler aus Haltern entsteht in Kronach

Florian Körner hat in seinem noch jungen Berufsleben schon etliche Grabmale angefertigt. "Aber das hier ist nicht alltäglich", sagt der Steinmetz und Steinbildhauer. Mit seinen 23 Jahren ist der junge Mann aus dem oberfränkischen Stockheim im Landkreis Kronach in Bayern nicht einmal zehn Jahre älter als die 16 Schüler des Joseph-König-Gymnasiums in Haltern am See, die beim Absturz des Germanwings-Airbus am 24. März ums Leben gekommen sind. Florian Körner hat die Oberflächen des Gedenksteines für die Opfer aus Haltern bearbeitet. Insgesamt ließen 150 Menschen ihr Leben bei der Katastrophe in den südfranzösischen Alpen.



Mitte Juni erhielt das Granitwerk Kronach den Auftrag, den rund 3,5 Tonnen schweren Gedenkstein zu fertigen. Im Waldfriedhof von Haltern im Kreis Recklinghausen wird der hellgraue Granitstein an die 16 Schüler und die beiden Lehrerinnen erinnern. Angelegt ist diese Stätte in Form eines Klassenzimmers. Ein Granit-Schotterband in U-Form symbolisiert die Anordnung der Schulbänke. 16 Zierapfelbäume stehen für jeden verstorbenen Schüler. Zwei weitere Bäume erinnern an die beiden ums Leben gekommenen Lehrerinnen. Der in Kronach gefertigte geneigte Steinblock symbolisiert das Schulpult. Darauf stehen mit schwarzer Farbe in schlichten Buchstaben die Namen der Opfer unter einem Kreuz. Darunter eine Erinnerungsschleife mit der Nummer des verhängnisvollen Fluges: 4U9525, und das Datum: 24. März 2015.





Granit für Haltern stammt aus Südfrankreich

Entworfen hat den Gedenkstein der Landschaftsarchitekt Joachim Reck aus Oberhausen. Der beauftragte damit den Halterner Steinbildhauer Bernd Wirtz, "und mit diesem haben wir seit einigen Jahren eine enge Geschäftsbeziehung", erläutert Jürgen Fischer, Prokurist der Granitwerke Kronach. "Angesichts der Ausmaße des Steines von 1,50 mal ein Meter Breite und einer Stärke von maximal 80 Zentimeter bedarf es leistungsfähiger und großer Maschinen. Solch ein Kissenstein ist nur in einem Steinwerk zu machen", erklärt der Prokurist.



Seit 1897 produziert die Firma in Kronach ausschließlich Grabmale aus Granitgestein. Der Block für den Gedenkstein in der Stadt Haltern besteht aus sogenanntem Tarn-Granit und stammt aus der gleichnamigen Region in Südfrankreich. Eine mächtige Blockkreissäge brachte den massigen Stein in Form. Nach diesem Arbeitsschritt sind die Oberflächen glatt. Mit einem Druckluft betriebenem Stockhammer verlieh Steinmetz Florian Körner dem Stein anschließend eine raue unebene Oberfläche. "Das heißt im Steinhauer-Handwerk ,fein gestockt‘", erklärt er.





"An eine solche Arbeit gehst du mit Ehrfurcht ran"

Ein Plotter überträgt schließlich die im Programm des Fertigungscomputers hinterlegte Beschriftung. Die Oberfläche wird vorher mit einer dicken Folie beklebt, auf die der Plotter die Buchstaben, Kreuz, Erinnerungsschleife und Ziffern zunächst mit einem Stift aufzeichnet. Anschließend schneidet die Maschine die Buchstaben aus der Folie heraus. Ein Sandstrahlgebläse trägt schließlich zwei bis drei Millimeter Granitgestein ab und die Beschriftung erhält den Anstrich. "In diesem Fall werden die Buchstaben mit schwarzer Farbe eingefärbt", so Prokurist Jürgen Fischer.



"Wir wissen: Der Tod von Menschen und die Trauer der Hinterbliebenen sind unsere Geschäftsgrundlage und die unserer Steinmetzkunden. Das können wir und wollen wir nicht leugnen. Wir wissen aber auch, dass die Grabstätte und ein Grabmal ihren Teil zur Verlustverarbeitung und zur Erinnerung leisten können", steht auf der Internetseite des Kronacher Granitwerkes. Steinmetz Florian Körner: "An eine solche Arbeit gehst du mit Ehrfurcht heran. Da muss auch alles stimmen. Man fühlt sich mit den Angehörigen verbunden."





Granitwerk Kronach

1897 erwarben Otto Gläsel aus Selb und Michael Weber aus Kronach in der Bamberger Straße in Kronach ein Grundstück, worauf sie ein neues Steinschleifergebäude und eine Werkstatt für die Steinmetzen errichten ließen. Bereits auf der ersten Gewerbeausstellung in Kronach 1904 präsentierte die Firma ihre kunstvoll gearbeiteten Grabdenkmale. Heute bezieht das Granitwerk Kronach sein Rohmaterial aus aller Welt. 30 Prozent der Ware kommt aus Indien, etwa 25 Prozent jeweils aus Skandinavien und Südafrika, 15 Prozent aus Brasilien. Nach wie vor werden aber auch heimische Gesteine verarbeitet. Seit 1996 wird konsequent in großem Umfang investiert, um das Granitwerk Kronach zukunftsfähig zu machen. So entstand eine 520 Quadratmeter große Fertigungshalle. Darin sind zwei CNC-Konturenseilsägen, eine Walzenschleifanlage, ein 5-Achsen-CNC-Bearbeitungszentrum und eine große Absauganlage für den Steinmetzbereich in Betrieb. Zwei CNC-Blockseilsägen, zwei CNC-Brückensägen, eine Nebenseiten-Schleifanlage und ein Flächenschleifautomat stellen eine kostengünstige Fertigung sicher. Dem reibungslosen Versand dient eine 1998 neu errichtete Auslieferungshalle.