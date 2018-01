Gastspiel mit Ron Williams

Mit dem Veranstaltungswochenende vom 14. bis zum 16. Oktober startet der Kronacher Kreiskulturring in die Saison 2016/2017 mit dem bewegenden Theatergastspiel "Onkel Toms Hütte", das nicht identisch ist mit dem 1852 veröffentlichten Roman von Harriet Beecher Stowe, in dem das Schicksal einer Reihe afroamerikanischer Sklaven und ihrer Eigentümer in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten von Amerika geschildert wird.

"Onkel Toms Hütte" ist in Frank Lenarts Schauspiel der Name eines kleinen Theaters in einer mittelamerikanischen Großstadt, in dem der Sozialarbeiter Tom Rutherford mit vier jungen Gefängnisinsassen unterschiedlichster Ursprungsnationalitäten das gleichnamige Theaterstück auf die Beine stellen will. Dabei kommen auch klassische Spirituals wie "Go down Moses" oder auch Songs wie "Bridge over troubled Water" oder "Boulevard of broken Dreams" zur Aufführung, die zwar das Los der Sklaven vergangener Zeiten widerspiegeln, aber durchaus heutige Verhältnisse berühren. Die derzeit in Amerika laufende Diskussion über den Umgang mit Schwarzen birgt diesen Sprengstoff, der übertragen auch für andere Benachteiligte durchaus Parallelen aufweist.

Star der drei jeweils um 19.30 Uhr im Kronacher Kreiskulturraum beginnenden Abende ist Ron Williams in der Hauptrolle, der schon in den von Gerold Theobalt stammenden Schauspielen mit viel Livemusik als Martin Luther King, Nelson Mandela und Harry Belafonte im Kreiskulturring stets überzeugend auftrat. Viele kennen Ron Williams noch als ersten afro-amerikanischen Radio-Moderator beim US-Sender AFN. Bald danach begann seine Bühnenkarriere als Kabarettist bei den Berliner Stachelschweinen und der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Seine Arbeit als Entertainer, Sänger und Schauspieler verbindet er seit Langem mit einem leidenschaftlichen Engagement für Toleranz und gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit sowie rechte Gewalt.



Mit Haindling unterwegs

Begleitet wird er von einem hochmotivierten Ensemble mit dem Komponisten und Produzenten Michael Mufty Ruff. Dieser ist seit vielen Jahren als Keyboarder mit Haindling unterwegs, aber auch durch die Kooperation mit Falco, Chaka Khan, Amon Düül oder Zucchero bekannt. Weiter dabei sind die an August Everdings Bayerischer Theaterakademie ausgebildeten Musicalsänger Karsten Kenzel, Stephanie Marin und Anna Takenaka.

Mit von der Partie ist auch der in Deutschland geborene Schauspieler Simon Berhe, der an der Jungen Akademie Stuttgart sein Diplom erhielt, und in dem Stück den Part des dunkelhäutigen Billy übernommen hat. red





Tickets



Karten zu den drei spannenden Theaterabenden mit viel Musik sind im Vorverkauf für 20 Euro (Schwerbehinderte 14 Euro, Schüler, Studenten, Arbeitslose 9 Euro) beim Kreiskulturreferat im Landratsamt Kronach, Güterstraße 18, Tel. 09261/ 678-300 und 678-327 sowie per Mail gisela.lang@lra-kc.bayern.de erhältlich. An den jeweils eine Stunde vor Beginn der Veranstaltungen geöffneten Abendkassen gilt ein erhöhter Preis. red