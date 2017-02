29-Jähriger erleidet in Teuschnitz bei Sturz vom Faschingswagen schwere Kopfverletzungen

Zu einem tragischen Unglück ist es am Sonntagnachmittag beim 35. Teuschnitzer Faschingsumzug gekommen. Zum Ende der Feier stürzte ein 29-Jähriger aus 2,30 Meter Höhe von einem Faschingswagen, der den Schluss des Faschingsumzugs bildete. Wie die Polizeiinspektion Ludwigsstadt auf Nachfrage von infranken.de mitteilte, stiegen mehrere Personen vom Lkw-Auflieger ab, um zu urinieren.



Der 29-Jährige kletterte als Letzter wieder auf den Faschingswagen, saß auf dessen Brüstung und wollte nur noch die Leiter hochziehen. Dadurch bekam er aber offenbar Übergewicht nach hinten und fiel mit dem Kopf auf den Asphalt.



Dabei zog er sich eine Kopfverletzung zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Jena geflogen werden. Über die Schwere der Verletzung kann laut offizieller Aussage der Polizei noch keine Aussage getätigt werden. Am Unfallort gingen die Beamten aber von schwersten Kopfverletzungen aus. Der Mann schwebe in Lebensgefahr.



Ein Fremdverschulden schloss die Polizei aus. Der Faschingsumzug wurde ohne den Wagen, von dem der 29-Jährige fiel, fortgesetzt.