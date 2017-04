Erhalt des Zapfenhauses im Zentrum

Im Mittelpunkt der öffentlichen Sitzung des Marktgemeinderates Mitwitz, die vom 1. Bürgermeister Hans-Peter Laschka (CSU) geleitet wurde, stand der Tagesordnungspunkt "Erhalt des Zapfenhauses mit Mikwe". Hierzu konnte der Bürgermeister neben dem Kreisheimatpfleger Dieter Lau auch die 1. Vorsitzende des Aktionskreises Kronacher Synagoge e.V., Odette Eisenträger-Sarter, zusammen mit dem wissenschaftlichen Mitarbeiter Christian Porzelt sowie den Mitwitzer Ehrenbürger Heinz Köhler begrüßen.



Den Auftakt dieses Tagesordnungspunktes bildete ein Vortrag mit Bildern von Kreisheimatpfleger Dieter Lau über die jüdische Landgemeinde Küps, in der ein jüdischer Friedhof wieder in einen angemessenen Zustand gesetzt wurde. Er ging auch auf die jüdischen Bewohner ein, die sich dort besonders im 19. Jahrhundert ansiedelten.



Aktivitäten des Aktionskreises

Odette Eisenträger-Sarter stellte dem Marktgemeinderat kurz die Aktivitäten des Aktionskreises Kronacher Synagoge e.V. vor, dem rund 100 Mitglieder angehören. Vor einem Jahr habe man sich in einem Freundeskreis mit dem Zapfenhaus in Mitwitz beschäftigt und viele Unterstützer gefunden. Geplant sei, Anfang September in Mitwitz ein kleines Sommerfest zu feiern, bei der es auch Führungen im Zapfenhaus und zur Mikwe geben soll.



Ergänzt wurden ihre Ausführungen durch Christian Porzelt, der als studierter Historiker die jüdische Geschichte für seine Doktorarbeit ausgewählt hat, darunter auch die des Zapfenhauses. Er stellte in der Gemeinderatssitzung den Entwurf eines Flyers vor, in dem die wechselvolle Geschichte des historischen Zapfenhauses in Mitwitz dargestellt wird, das es als ein einzigartiges Denkmal zu erhalten gelte. Auch wenn, so Christian Porzelt, der äußerliche Zustand nicht erfreulich sei und mehr den Eindruck eines verfallenen Hauses mache.



Christliche Haus von Sebastian Grempel

Erbaut wurde es um 1730 als christliches Haus von Sebastian Grempel und der Einbau der Mikwe erfolgte 1767, als der aus Friesen stammende jüdische Viehhändler Salomon Meyer das Anwesen erwarb. Die Mikwe, so seine Forschungen, diente zunächst dem privaten Gebrauch. Ab 1823 wurde das Tauchbad von allen Mitwitzer Juden genutzt. Es befindet sich heute noch weitgehend in seinem ursprünglichen Zustand im Untergeschoss, das aus verputztem Sandstein besteht. Das Obergeschoss des äußerst sanierungsbedürftigen Hauses steht heute unter Denkmalschutz und befindet sich im Besitz der Marktgemeinde Mitwitz.



Durch den Ritualbad-Erlass der bayerischen Regierung, der unbeheizte Kellertauchen 1828 verbot, wurde in fast allen fränkischen Landgemeindender der Neubau einer Mikwe nötig. Auch in Mitwitz entstand deshalb in einiger Entfernung zum Haus, auf einem Grundstück, das die jüdische Gemeinde gekauft hatte, ein kleiner, quadratischer Bau, in dem eine neue Mikwe eingerichtet wurde. Diese Mikwe blieb etwa 30 Jahre in Gebrauch, bis 1862 der Schneidermeister Johann Zapf das Grundstück mit der Tauche kaufte.



Für Mikwe und gesamte Gebäude einsetzen

Odette Eisenträger-Sarter richtete den Appell an den Marktgemeinderat, sich nicht nur für den Erhalt der im Keller untergebrachten Mikwe einzusetzen, sondern für des gesamten Gebäudes. Wie Bürgermeister Laschka mitteilte, habe man eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, da man die Zusage bekommen hat, dass der Erhalt des Hauses mit seiner Mikwe in das nordostbayerische Förderprogramm mit der Priorität eins aufgenommen werde.



Auch Laschka betonte, dass das Haus eine historische Bedeutung habe. Köhler unterstrich die Bedeutung der Mikwe für den Tourismus, der sich immer mehr entwickle. Die Mikwe, so Köhler, sei einzigartig im Landkreis Kronach und besitze deshalb ein Alleinstellungsmerkmal. Auch verwies er auf die hohen Fördermöglichkeiten von bis zu 90 Prozent. Abschließend stellte Bürgermeister Laschka fest, dass es auch noch einen großen Aufklärungsbedarf für die Bevölkerung gäbe.





Gemeinderatssplitter

Busfahrer Mitgeteilt wurde auch der Gemeinde vom Betreiber des öffentlichen Nahverkehrs OVF, dass die Busfahrer angewiesen wurden, bei längeren Wartezeiten an den beiden neuen Haltestellen in der Kronacher Straße den Motor auszuschalten.



Zustand des Platzes In den Bürgerfragen brachte Friedrich Bürger zur Sprache, dass er bei Ortsführungen auf den schlechten Zustand des Platzes beim Gebrüder-Dötschel-Brunnen hingewiesen worden sei. Hier sei eine Verschönerung dringend erforderlich. Wie Bürgermeister Laschka hierzu erklärte, wurde leider von der Regierung dieser Platz aus der Liste bei der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt gestrichen. Es sei jedoch eine Neuanpflanzung im Herbst geplant. Doch leider seien nicht alle Anlieger damit einverstanden.