Ehrensalut für Fürstbischof Melchior Otto

von HEIKE SCHÜLEIN

Laut ging es am Sonntagmorgen in der Oberen Stadt zu. Am Gedenktag zu Ehren von Fürstbischof Melchior Otto, Voit von Salzburg (1603 bis 1653), feuerte die Cronacher Ausschuss Compagnie auf Kommando von Stadthauptmann Walter Schinzel-Lang den Ehrensalut aus den Lunten-Musketen. Auch ein Kanonenschuss der Historischen Bürgerwehr Kronach unter Regie von Hauptmann Charly Wittig erfolgte mit einem ordentlichen Rums.

Der Melchior-Otto-Tag, den die Kronacher seit mehr als 360 Jahren als "Ewigen Jahrtag" begehen, ist ein besonderer Tag für die Stadt. Diese Tradition hielten auch heuer wieder insbesondere die historischen Gruppen aufrecht. Der Fürstbischof hatte 1651 Kronach - als Belohnung für die Tapferkeit seiner Bevölkerung während der Schwedenkriege - mit einem neuen Stadtwappen, den (Ober-) Bürgermeister mit einer "güldenen Amtskette" und die Ratsherren mit dem spanischen Habit bedacht. Den Ratsherren ist es seitdem erlaubt, zu Festlichkeiten den spanischen Habit zu tragen, wie es nur den Räten der damaligen Reichsstädte erlaubt war.

Aus Dankbarkeit errichteten die Kronacher eine steinerne Säule auf dem Platz vor der Kirche, den sie auch nach ihrem Gönner benannten. Zudem versprachen sie, jährlich - jeweils am Sonntag nach Sebastiani - ein Lobamt zu Ehren ihres Fürstbischofs zu feiern.

Wie in jedem Jahr begann der Gedenktag mit einem Aufmarsch. Die Gewandteten zogen in der urkundlich niedergeschriebenen Formation vom Alten Rathaus mit dem Oberbürgermeister und den Ratsherren zum Gottesdienst in die Stadtpfarrkirche. In seiner Predigt ging Regionaldekan Thomas Teuchgräber auf das Reformationsjahr 2017 ein. Wie dieser ausführte, "lagen die Anfänge der katholischen Reform bereits in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts", also lange vor Luther. Der Begriff "Katholische Reform" bezeichne eine unabhängig und davor einsetzende kirchliche Reform des römischen Katholizismus, besonders des spanischen Staats- und Ordenskatholizismus. "Damit sollten kirchliche Missstände behandelt und zurückgedränt werden", erklärte der Stadtpfarrer.



Brennen für die Region

Ein Gegenstand dieser katholischen Reform sei unter anderem auch der Ablass-Handel gewesen. Derzeit befinde sich die katholische Kirche in einer Umbruchsituation. Papst Franziskus fordere die Gläubigen zu neuen Wegen auf. Ob wir dem nachkommen und - symbolisch gesehen - den am Boden liegenden Glaubensstab wieder aufheben, liege an uns. Nordbayern werde oft so hingestellt, als wenn bei uns bald die Lichter ausgingen. Dem sei mitnichten so. In vielen Initiativen - so beispielsweise "Kronach leuchtet" - fänden sich engagierte Menschen zusammen, die für ihre Heimat "brannten". Im Vertrauen auf den Heiligen Geist sollten wir mutig nach vorne gehen und auch unseren Glauben zum Leuchten bringen.

Stimmungsvoll umrahmt wurde das Lobamt, bei dem auch die Gewandeten sich einbrachten und die Fürbitten übernahmen, von den Blockflöten-Schülerinnen Sophie Hofmann, Maren Neder, Maria Köhler und Vanessa Köhler von der Berufsfachschule für Musik in Kronach. Ihnen dankte Teuchgräber ebenso wie auch deren Lehrerin Dorothea Lieb.

Anschließend versammelten sich die Honoratioren der Stadt, Stadtvogt und Viertelmeister sowie die historischen Gruppen vor der Gedenksäule. Gemeinsam gedachten sie dem damaligen bambergischen Landesherren und dessen Großherzigkeit, mit denen er die Tapferkeit und den Mut der Kronacher belohnte. Diese hatten, obwohl die Lucas-Cranach-Stadt zwischen 1632 und 1634 mehrmals von einer großen Überzahl angegriffen wurde, die Stadt in fester Treue zu ihrem Glauben erfolgreich verteidigt. Das Wappen, das seit 1654 die Spitze der Melchior-Otto-Säule ziert, spiegelt diese Tapferkeit wider.

"Lucas Cranach war ja an der Reformation nicht ganz unbeteiligt", erklärte Viertelmeister Stefan Wicklein in Vertretung für Stadtvogt Hans Götz in seiner kurzen Ansprache. Es gelte, nicht das Trennende in den Vordergrund zu stellen, sondern das Verbindende. Entsprechende Akzente werde man auch beim diesjährigen Stadtspektakel setzen. Kommandant Charly Wittig rief dazu auf, über den Tellerrand zu schauen und sich auch einzugestehen, wenn man falsche Wege gegangen sei.

Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein dankte den historischen Gruppen für die ehrenvolle Aufwertung des Festtages. Er rief zum gemeinsamen Miteinander zwecks Entwicklung gemeinsamer Strategien für den Erhalt unserer liebens- und lebenswerten Stadt Kronach auf. Eine schöne Tradition ist in diesem Zusammenhang auch der kirchenpolitische Akzent des Gedenktages. So kamen auch heuer - nach der Ehrbezeugung - Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche im katholischen Pfarrzentrum zusammen, um mit den Stadtoberen anstehende Probleme der Kirche und der Stadt zu besprechen.