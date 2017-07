Drei "Katastrophen" in 24 Stunden

Die erste Alarmierung erfolgte am Freitag gegen 17 Uhr nach Küps. Angenommen wurde ein Tornado der über das Betriebsgelände eines Bauunternehmens hinweggezogen war und dabei große Sachschäden verursacht hatte. Außerdem wurden hier nun mehrere Personen vermisst. Die Kronacher THW-Einheiten trafen kurz nach der Feuerwehr Küps an der Einsatzstelle ein und begannen sofort mit der Erkundung des Geländes.

Unterstützt wurden sie dabei auch das erste Mal von einem Drohnenpiloten, der mit einer professionellen Kameradrohne die Einsatzstelle mehrfach überflog und Livebilder direkt auf einen großen Flachbildschirm in HD-Qualität zur Einsatzleitung übertrug. Die Überlegenheit dieser neuen Technik und die damit verbundenen Möglichkeiten zeigten sich sehr schnell. In minutenschnelle und ohne großen Personalaufwand konnte sich der Einsatzleiter ein Bild der Lage machen und dann seine Kräfte ganz gezielt an die Stellen schicken, wo die vermissten Personen geortet oder zumindest vermutet wurden. So lag eines der "Opfer" (in Gestalt von Dummy-Pupen) auf einem hohen, nicht einsehbaren Schuttberg, ein zweites unter tonnenschweren Betonteilen und der dritte Mann in einem circa 5 Meter tiefen Schacht unter der Betonmischanlage.

In gemischten Gruppen aus Feuerwehr und THW-Helfern begann nun die Rettung, bzw. Bergung der Opfer. Auf der Geröllhalde war dies noch relativ einfach machbar, der Verletzte unter den Betonteilen verlangte den Einsatzkräften dagegen schon etwas mehr Taktik ab.

Als es dann schien, dass alle vermissten Personen gefunden waren und sich die Lage langsam entspannte, entdeckte der Drohnenpilot einen Brand auf dem Firmengelände, der sich rasch ausbreitete. Für die Feuerwehr Küps war es jedoch ein leichtes, den Flammen Einhalt zu gebieten und größere Schäden zu verhindern.

Kreisbrandmeister Markus Reischl und THW-Zugführer Alexander Blüml waren mit den Leistungen ihrer Mannschaften sehr zufrieden und zollten allen Beteiligten großes Lob für die souveräne Lösung der Einsatzaufgaben und die gute Zusammenarbeit der beiden Hilfsorganisationen. Ihr besonderer Dank galt auch der Firma Mühlherr für die zur Verfügung Stellung des Übungsgeländes.

Die THW-Helfer hatten sich kaum für eine kurze Pause in die Unterkunft zurückgezogen, da kam gegen 23 Uhr auch schon die nächste Alarmierung. In Steinwiesen, oberhalb des Bahnhofs, war ein Pkw auf einem Waldweg von der Straße abgekommen, hatte sich mehrfach überschlagen und war etwa 25 Meter tief einen steilen Abhang hinuntergestürzt. Die Feuerwehr war bereits vor Ort, benötigte jedoch Unterstützung durch das THW, um zum Unfallfahrzeug zu gelangen.

Die Feuerwehr war mit ihren Fahrzeugen über den Waldweg bis an die Unfallstelle gefahren, die THW-Einheiten richteten dagegen ihre Einsatzleitung in der Lagerhausstraße ein und schafften von hier aus das benötigte Material mit Hilfe des hochgeländegängigen "Argo 8x8" über einen steilen Felsweg an die Einsatzstelle, da vor Ort nicht genügend Platz für alle Fahrzeuge war. Auch hier kam die Drohnentechnik wieder zum Einsatz und eröffnete bislang ungeahnte Möglichkeiten, wie z.B. eine luftgestützte Einweisung der anrückenden Einheiten.

An der Unfallstelle bauten die THW-Helfer eine Seilbahn an den Steilhang, um den "Verunglückten" (auch hier wieder eine Puppe) möglichst schonend nach oben auf den Waldweg zu bringen. Als besonders kniffelig erwies sich dann der letzte Teil dieser Übung, als es galt das Unfallfahrzeug wieder aus dem Steilhang zu bergen und abzutransportieren. So konnten die THWler erst nach 3 Uhr am Morgen den Rückweg in die Unterkunft antreten.

Nach einer viel zu kurzen Nacht wartete am Morgen dann der dritte Einsatz auf die Frauen und Männer des THW Kronach. In der Nähe von Schneckenlohe wurde ein Hobbyarchäologe vermisst, der vermutlich in eine der alten Sandsteinhöhlen eingestiegen und dort abgestürzt war. Auch hier musste wieder davon ausgegangen werden, dass in den Höhlen möglicherweise zu wenig Sauerstoff oder irgendwelche Gase vorhanden sein könnten, so dass der erste Erkundungstrupp abermals unter schwerem Atemschutz in das Labyrinth einsteigen musste. Zeitgleich senkte die Fachgruppe Wasserschaden Pumpen des THW in einer Nachbarhöhle den Grundwasserspiegel mittel Hochleistungspumpen um auch hier eine Suche zu ermöglichen. Nach kurzer Zeit war der "Verletzte" gefunden und konnte gerettet werden.

Der direkte Weg aus der Höhle war für eine Rettungstrage allerdings zu eng und die Alternativroute, die genügend Platz bot, wurde von Zugführer Alexander Blüml kurzerhand als einsturzgefährdet erklärt um die Herausforderung noch etwas zu steigern.

Um nun weder Patient noch Einsatzkräfte zu gefährden, musste also der einsturzgefährdete Bereich erst abgestützt und gesichert werden. Hierzu bedienten sich die Helfer des Materials des "Einsatzgerüstsystems" kurz EGS genannt. Auf einer Strecke von knapp 10 Metern wurde der Tunnel - ähnlich wie in einem Bergwerk - abgestützt und gesichert. Eine anspruchsvolle und auch anstrengende Aufgabe, die unter den beengten Platzverhältnissen einiges an Improvisationstalent und viel Material forderte. Der Tunnel war nur gut einen Meter hoch und verwinkelt. Aber auch diese Aufgabe lösten die Helfer souverän und bald konnte der "Patient" sicher aus der Höhle gerettet werden.



Großes Lob

Als am frühen Samstagnachmittag auch das dritte Übungszenario abgearbeitet war und die Helfer erschöpft aber gut gelaunt und immer noch hoch motiviert in die Unterkunft zurückkehrten, bedankten sich stellvertretender Ortsbeauftragter Udo Höfer und Zugführer Blüml sowie die beteiligten Gruppenführer bei den Helfern für die geleistete Arbeit und bescheinigten ihnen einen hohen Ausbildungsstand. Die Kronacher THWler hatten wieder einmal bewiesen, dass sie auch nicht alltägliche und kniffelige Aufgaben souverän lösen können.