Die Karriere-Chancen vor der Haustür

von HEIKE SCHÜLEIN

In ungezwungener Atmosphäre mit Firmen ins Gespräch kommen, erste Kontakte knüpfen und abends bei einer Party so richtig abtanzen - das können alle Besucher der Berufs- und Ausbildungsmesse im Oberen Rodachtal "Take your chance - Berufe in deiner Heimat" am Samstag, 8. April. Arbeitgeber der Region präsentieren sich und ihre Leistungen und zeigen dabei den Arbeitskräften von morgen, welche vielfältigen beruflichen Möglichkeiten unsere Heimat bietet. Die Messe ist von 14 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.



Organisiert wird diese von den Kommunen des Oberen Rodachtals zusammen mit dessen Stadtumbaumanagement sowie Florian Beierwaltes, der mit seiner "Eventmanufaktur Beierwaltes" für die Abschlussparty am Abend in der Kulturhalle Steinwiesen verantwortlich zeichnet. Das neue Konzept wurde am Donnerstag im Rahmen eines Pressegesprächs im Steinwiesener Rathaus vorgestellt. Die Messe richtet sich - so die Bürgermeister von Wallenfels und Steinwiesen, Jens Korn und Gerhard Wunder - zum einen an Schüler auf der Suche nach Ausbildungsplätzen sowie Studenten, aber auch an bereits Berufstätige, die sich verändern wollen beziehungsweise neue berufliche Perspektiven in der Region anstreben. Wunder würdigte die langjährige, sehr konstruktive und partnerschaftliche Kooperation der Kommunen des Oberen Rodachtals. Bereits vor zwei Jahren hatte man gemeinsam eine Ausbildungsmesse, damals in Wallenfels, auf die Beine gestellt. "Das war damals eine Ausbildungsmesse speziell für Schüler. Heuer haben wir sie erstmals zur Berufs- und Ausbildungsmesse erweitert", erklärte Wunder. Der Grund hierfür sei der Fachkräfte-Mangel, der in aller Munde sei.



"Tolle, standorttreue Firmen"

"Wir möchten aufzeigen, was wir hier für ein breites Spektrum an tollen, standorttreuen Firmen haben - mit vielen verschiedenen Berufsbildern und Arbeitsplätzen, die den jungen Leuten echte Perspektiven bieten", so Wunder weiter. Mit solchen Initiativen leiste man auch einen Beitrag, um gegen die demografische Entwicklung in unserer Region anzukämpfen.



Leider sei es noch immer in vielen Köpfen verankert, dass junge Leute für einen guten Arbeitsplatz den Landkreis verlassen müssten. "Das stimmt nicht", betonte Wunder und verwies in diesem Zusammenhang gerade auch auf die örtlichen Handwerksbetriebe, bei denen es sich mit entsprechender Ausbildung auch richtig gut Geld verdienen lasse.



"Fachkräftegewinnung ist in aller Munde. Das ist eine zentrale Zukunftsfrage der Region", zeigte sich Jens Korn sicher. IHK-Studien prognostizierten für das Jahr 2021 in Oberfranken einen Mangel an 30 000 Fachkräften. In Wallenfels habe es 79 Geburten im geburtenstarken Jahrgang 1960 gegeben, im Jahr 2000 waren es 27 Geburten. Nunmehr liege man in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt bei 18 Geburten. Man müsse daran arbeiten, diesen in absehbarer Zeit in Rente gehenden Baby-Boomer-Jahrgang mit Fachkräften aufzufüllen. Dies sei für Unternehmen ein existenzielles Problem, um in Zukunft bestehen zu können.



Zur Messe seien herzlich auch alle bereits Berufstätigen eingeladen, die sich weiterentwickeln und vorankommen möchten. Erfreulicherweise habe man viele namhafte Firmen gewinnen können, die zugleich die bei uns breit gestreuten Strukturen belegten. "Vom "kleinen, aber feinen" Unternehmen über die beiden Sozialverbände BRK und Caritas bis hin zum Global Player - bei uns gibt es eine wahnsinnige Bandbreite", freute sich Korn.

Ann-Sofie Beuerle vom Stadtumbaumanagement Oberes Rodachtal freute sich über die Zusage von bereits über einem Dutzend namhafter Betriebe. Während des Messebetriebs am Nachmittag findet ein Quiz mit Fragen zu den ausstellenden Firmen statt. Der Hauptgewinn ist eine Bluetooth-Box. Als weitere Preise locken Kino-Gutscheine sowie freier Eintritt bei der Abend-Party. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen, Pizza und Cocktails bestens gesorgt, ebenso wie für die musikalische Umrahmung.



Das Spaßelement der Messe bildet abends das Partyevent "Break - Take your chance and dance". An Specials erwartet das Partyvolk eine coole Lasershow, eine XXL-Cocktailbar sowie Musik zum Abtanzen mit den DJs DJonny und DJ Faxxe. Beginn ist um 21 Uhr, Einlass ab 16 Jahren. "Das gehört eben auch dazu - arbeiten und feiern", lacht Florian Beierwaltes. Für den Nachmittag gibt es einen kostenlosen Shuttle-Service für die umliegenden Gemeinden, abends fährt der Discobus des Landkreises. Die genauen Busfahrpläne werden noch in facebook und in den Tageszeitungen veröffentlicht.



Bereits zugesagt haben folgende Firmen nd Verbände: Schulz Eletronic, RVT Process Equipment, Wunder Formenbau GmbH, Kober Steinwiesen, Holzbau Deuerling, BRK Kronach, WSG Werkzeugbau Steinwiesen, Caritasverband für den Landkreis Kronach., Greifenstein Messtechnik, Firma Behrschmidt, Firma Müller-Zeiner, Zahnarztpraxis Dr. Havelka, Firma Renk und Hellgeth engineering Spezialfahrzeugbau.