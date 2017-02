Die Ideen der Kellbiche zünden

von HEIKE SCHÜLEIN

"Ihr Narren seid bereit, für eine Reise durch die Zeit" - so lautete heuer das Motto der Supergaudi, die Kehlbachs närrische Elite ihrem restlos begeisterten Publikum an drei Tagen präsentierte.

Jeweils über vier Stunden lang ging es dabei in der Kulturhalle Schlag auf Schlag: Eine Pointe jagte die nächste, freche Sketche sorgten für Lachsalven, feurige Musik- und Gesangseinlagen rissen die Zuschauer mit. Mitten drin im Geschehen waren der ausschließlich aus Frauen bestehende zauberhafte Elferrat sowie das diesjährige Prinzenpaar, Yvonne I. und Michael II.

Wie üblich waren die Kellbiche mal wieder ihrer Zeit voraus, und so startete die Zeitreise in der Zukunft - genauer gesagt 2027. Die Kulturhalle wurde längst zum Kongresszentrum ausgebaut, und selbstverständlich gab sich hier zur Premiere der Büttenabende auch Klaus Löffler, mittlerweile Bayerischer Ministerpräsident, die Ehre. Er wie auch die vielen anderen Besucher wurden vom "Ersatz"-Präsidenten des Kehlbacher Faschingsclubs, Christian Kraus, willkommen geheißen.



Spannende Zeitreise

Spannend bei der Zeitreise war aber nicht nur die Zukunft, sondern insbesondere auch die Gegenwart. Schließlich ist Steinbach am Wald auf der Suche nach einem neuen Bürgermeister, wofür drei Top-Kandidaten, ein "schwarzer", ein "roter" und ein "freier", zur Auswahl stehen. Diese wurden in der Tagesschau von Petra Klöppel (Heike Welscher) vorgestellt, wenn auch nur indirekt.

Aus Kostengründen traten nämlich nicht Thomas Löffler, Peter Grüdl und Uwe Zipfel selbst vor die Kamera, sondern ihre Personal Assistants in Person russischer Gastarbeiterinnen, die deren Vor- und Nachteile anpriesen. Das hörte sich beispielsweise so an: "Nachteil: Er kommt immer zu spät, Vorteil: Aber er kommt immer"; "Die Haare, die ihm auf dem Kopf fehlen, hat er dafür auf den Zähnen"; "Er kann tolle Musik machen. Aber wenn er den Mund aufmacht, weiß man nie, was rauskommt"; "Ein Mann wie ein Vulkan. Er frisst nicht den Honig, er frisst die Bienen."

Sorgen machte man sich dagegen um Klaus Löffler, nachdem er sechs Tage nicht mehr in Kronach gesehen worden war. Dann wurde er aufgegriffen - in einem äußerst verstörten und nachdenklichen Zustand, auf der Suche nach seinem Gleichgewicht, das er schließlich in der Gemeinde Steinbach fand.



Kronach, ich komme!

Hier gibt es mit Hirschfeld ein warmes und reiches, mit Buchbach ein armes und kaltes Dorf. Steinbach ist gesegnet mit vielen Geschäften, während Windheim gar keines hat. Und dann gibt es noch Kellbich mit den nettesten und trinkfestesten Menschen: schöner, intelligenter, geschickter, fleißiger und leistungsfähiger als alle anderen. Und das Gegenstück? Kronach, weil da ja der Klaus erst anfängt!

Ein Loblieb auf den Landrat sang auch die Kellbiche Feuerwehrkapelln unter Kommandantur von Werner Vetter. Stolz zeigten sich die Musiker darauf, dass man nun - nach Bärentöter Schnappi - dem zweiten Stabiche zum Landratsposten verholfen habe. Diesen Stolz brachten sie einem für ihn gedichteten Lied zum Ausdruck mit einem unmissverständlichen Refrain: "Der Unterländer Hochnäsigkeit ist aus. Jetzt regiert der Löffler, der Klaus". Sicher zeigten sie sich: "Wenn der erst einmal wirft seinen Turbo an, dauert es nicht mehr lang mit der Autobahn." Sehr erbosten sich die Musiker indessen in Richtung FWG, werde doch eine Maß Wasser bald so teuer wie eine Maß Bier: "Die Leitungen sind marode, das Netz kurz und klein, und wir sollen das zahlen, das kann doch nicht sein."

Für Lacher sorgten auch die weiteren Sketche. Schauplätze des Geschehens waren beispielsweise eine Polizeiwache, auf der der in eine Verkehrskontrolle geratene Jörg Löffler mit zwei recht seltsamen Ordnungshütern (Christian Kraus, Michael Wich) seine liebe Not hatte, sowie ein Scheiterhaufen. Hier warteten anno 1314 drei frivol-scharfe und mit allen körperlichen Reizen gesegnete Vollweiber (Liane Vetter, Anita Büttner und Michaela Lüttke) auf ihr letztes Stündlein, nachdem sie ihre obszönen Gefühle nicht zügeln konnten. Glücklicherweise ließ der Richter (Werner Vetter) noch einmal Milde walten, und der Henker (Barbara Lauterbach) musste unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Die Prinzen-Elite ließ ihr Publikum an einer Feuerwehr-Jahresversammlung der etwas anderen Art teilhaben. Nicht mehr auf den Sitzen hielt es das Publikum bei den Musik- und Tanzeinlagen - so unter anderem der weltberühmten Blitz- und Funkengarde, einer sensationellen Schwarzlichtshow geheimnisvoller kleiner Wesen aus der Zukunft, den heißen "Red Hot Chili Girls", der megacoolen "Dancing Divas" sowie bei der Hitparade der Kellbiche Burschen mit hochkarätigen Stargästen. Krönendes Highlight war wieder das Männerballett, das bei seinem schweißtreibenden Auftritt Schwerstarbeit zu verrichten hatte.

Unbestrittener Star der Büttenabende aber war der jüngste Akteur, Franz Lauterbach, der in seiner Büttenrede über den Räuber Hotzenplotz reimte. Der Orden des fränkischen Fastnachtsverbands ging an Landrat Klaus Löffler und Zweite Bürgermeisterin Monika Barnickel. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Musikverein.