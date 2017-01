Die Festung Rosenberg mit Leben erfüllen

Trotz frostiger Temperaturen hatten sich über 30 Interessierte im Festungshof eingefunden, als Kreisheimatpfleger Robert Wachter am "Dicken Turm" im Festungshof zum Jahresauftakt des Arbeitskreises Heimatpflege begrüßte. Thema war diesmal "Neues zu den Sanierungsarbeiten auf der Feste Rosenberg". Anderthalb Stunden später waren alle überzeugt, dass sich das Kommen gelohnt habe. Dass man zwar nach kompetenter Führung und Erläute-rungen den Eindruck bekam, die Stadt müsse mit ihrem Wahrzeichen auf dem Rosenberg wohl ein schweres (finanzielles) Erbe tragen, aber dass sie sich auch - mit viel Hilfe von außen natür-lich - behutsam, einfallsreich und zukunftsweisend darum kümmert, dass dieses Erbe an Attraktivität zunehme und mit Leben gefüllt werden kann.

Nach kurzer Einführung ins Thema durch Robert Wachter für die Kreisheimatpflege und Stefan Wicklein als Vertreter der Stadt führte Stadtplaner Daniel Gerber durch die "Baustelle", die über den Zeughaustrakt zu den am weitesten im Bau fortgeschrittenen Teilen führte, den Nord- und den Ostflügel der Kernfestung und endete dort mit einer Fragerunde im historischen Trauzimmer der Stadt.

Dass Kronach nun schon im 17. Jahr seine Festung saniert, war sicher für viele überraschend; bisher wurden bereits 40 Millionen Euro "verbaut", teilte Gerber mit. Natürlich könne die Stadt eine solche Last nicht allein tragen: Vor allem die bayerische Denkmalpflege, die Oberfrankenstiftung und der Landkreis Kronach helfen dazu, dass es im Drei-Jahres-Rhythmus immer wieder weitergehen kann. Für die beginnende nächste Periode sind bereits wieder 4,2 Millionen Euro zuge-sagt.

Bereits beim Weg durch die Räume des ehemaligen "Alten Zeughauses", das seine heutige Form im 16. Jahrhundert erhielt, bekamen die Besucher einen Eindruck davon, wie behutsam bei den Sanierungsarbeiten mit historischer Bausubstanz umgegangen wurde, aber auch welche Probleme dabei zu lösen waren, weil "der Zahn der Zeit" halt doch überall, vor allem an Holzbauteilen im Außenmauerwerk, genagt hatte. Kompromisse mussten zum Beispiel bei den Fenstern geschlossen werden, die zur Wärmedämmung modern schlicht gehalten wurden, sich aber gut in die historische Umgebung einfügten.



Ausgeklügelte Akustik

Im "Erschließungstrakt" zwischen Altem und Neuem Zeughaus wurde am meisten verändert und heute obligatorisch Aufzug und Behindertentoiletten eingebaut. Leider war wegen Estrichtrockenzeit der neue große Veranstaltungsaal noch nicht zu besichtigen, der einmal 350 bis 400 Personen fassen kann und dreifach unterteilbar, mit ausgeklügelter Akustik für Sprache und Musik, für Vorträge, Musikdarbietungen u. a. und auch für Tagungen geeignet sein wird. Seine Fertigstellung ist noch für dieses Jahr geplant; "standardmäßige Nutzung" wird wohl ab 2018 möglich sein und dann soll er für das künftige gesellschaftliche und kulturelle Leben in Kronach sicher eine wichtige Rolle spielen.

Noch im Zeughausbereich kam die Besuchergruppe auch durch einen schon fertigen, für museale Nutzung bestimmten Raum, wo der Boden mit 200 Jahre alte Dielenbrettern belegt wurde. Die historische "Atmo sphäre" hier wurde noch verstärkt durch die Freilegung von Teilen des Jahrhunderte alten Wandanstrichs, wo man auch noch Ornamente und sogar Bruchstücke von Inschriften bewundern konnte. Im neuen zentralen Eingangsbereich zwischen den Zeughäusern ist auch das über 300 Jahre alte Gewölbe noch zu sehen, in das Treppenhaus und Aufzug hinein gebaut wurden.

Sehr sehenswert waren auch die bereits fertig gestellten Räume der neuen Festungsherberge. Nichts mehr von Gemeinschaftsunterkünften und -Waschräumen wie in der alten Jugendherberge war zu sehen, sondern zweckmäßig, aber wohnlich gestaltete Räume, in denen unter anderem Nasszellen in jedem Raum, Internet- und TV-Anschlüsse für Hotelniveau sorgen. Kinder werden sicher begeistert über die urigen Schlafstellen auf halber Höhe über ihren Eltern, mit Leiterzugang sein.

Die "Herberge" ist mit bisher 116 Betten bereits in Betrieb und wird voraussichtlich 2019 dann mit 132 Betten von einer österreichischen Jugendföderation übernommen, berichtete der Geschäftsleiter der Stadt Stefan Wicklein, auch Mitglied der Projektgruppe Altstadt in der Städtebauförderung, der sich besonders beim jetzigen "Herbergsvater" Hubert Backer für sein großes Engagement bedankte. Trotz laufender Arbeiten war die Herberge an keinem einzigen Tag geschlossen.

Kreisheimatpfleger Robert Wachter dankte zum Schluss der hochinteressanten Führung dem Stadtplaner für dessen kompetente, aber jederzeit für alle verständlichen Ausführungen zum komplexen Thema der Kronacher Festungssanierung, aber auch für den "Blick in die Zeit". Besonders reicher Beifall war gleichzeitig Lohn für Daniel Gerber und Dank für die gelungene Veranstaltung der Kreisheimatpflege.



Fragen der Gäste und die Antworten



Trauzimmer Zur Aussprache traf sich die Besuchergruppe abschließend im großen historischen Trauzimmer der Stadt Kronach, wo Daniel Gerber auf die Fragen der Gäste einging. Zum Thema Trauungen auf der Festung erklärte Gerber, dass je nach Besucheranzahl zwei Trauzimmer zur Verfügung stünden. Seit kurzem könne man "das" Lebensereignis auch draußen auf den Bastionen buchen. Auf die Frage nach der Nutzungsmöglichkeit dieses Ostflügels für Behinderte erklärte der Stadtplaner, dass auch hier ein Aufzug geplant sei. Nachdem Kronach ins Programm "Barrierefreiheit" 2020 bis '23 aufgenommen wurde, sind recht umfangreiche weitere Maßnahmen geplant.



Parkplatz Der Weg links an der Festung vorbei wird ausgebaut und hinter der "Kernfestung" ein Parkplatz auch für Busse errichtet. Von dort aus wird es einen barrierefreien neuen Zugang zur Festung, an der Stelle einer alten Maueröffnung geben. Mehrere der anwesenden Heimatfreunde interessierten sich für die museale Nutzung im sanierten Bereich, worauf Stefan Wicklein bereitwillig antwortete.



Museumsräume Die neuen Museumsräume werden erst später fertig, er rechne mit dem nächstfolgenden Dreijahres-Programm. Dazu muss noch ein museales Nutzungskonzept erstellt werden; an Exponaten nicht nur aus dem Frankenwald sei kein Mangel. Etwa zwei Sonderausstellungen pro Jahr sind geplant, damit, so der Stadtvertreter, "die Kronicher nicht nur einmal raufkommen und dann nie mehr, weil sie ja schon alles gesehen haben ...".