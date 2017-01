Dank an die Kirchenpfleger

von HEIKE SCHÜLEIN

Sie "pflegen" die Finanzen der Kirchengemeinde: Stets die Finanzen fest im Blick, verwalten die Kirchenpfleger das Vermögen der Kirchengemeinde - eine spannende, interessante und vielfältige, zugleich aber auch verantwortungs- und anspruchsvolle Aufgabe. Höchste Zeit, dass die Finanzminister für ihr so unverzichtbares Ehrenamt einmal gebührend gewürdigt werden. Die Kirchenpfleger im Evangelisch-Lutherischen Dekanat Kronach-Ludwigsstadt standen dann auch im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs. Dekanin Dorothea Richter freute sich, einigen - soweit anwesend - dieser unverzichtbaren Mitarbeiter Dank sagen und sie mit einem kleinen Geschenk bedenken zu dürfen. Auch die Anwesenheit von Karin Pfadenhauer als geschäftsführender Vorstand des Diakonischen Werks Kronach-Ludwigsstadt/Michelau und ihres Stellvertreters im kirchlichen Bereich, Martin Pietz, belege die Wertschätzung für die Ehrenamtlichen.

Das Präsidiumsmitglied der Dekanatssynode, Horst Moser, sagte, in unserer von Terror und Angst geprägten Zeit "sollten mehr Vertrauen zu Gott haben", wüssten wir uns doch in seiner Hand. Kronachs Bürgermeister und stellvertretender Landrat Wolfgang Beiergrößlein übermittelte die Grüße von Stadt und Landkreis. Um zu einer Sachentscheidung zum Wohl des Bürgers zu kommen, gelte es, vereint an einem Strang zu ziehen. Hierbei sei die Kirche als moralische Instanz und vertrauensvoller Partner sehr wichtig. Ein "Mehr an Werten" sollte man niemanden aufzwingen, sondern man müsse es vorleben - mit Mut, Zuversicht, Freude, Geduld, Fantasie und unserer Liebe. "Wir brauchen Menschen, die Verantwortung übernehmen", zeigte er sich sicher und dankte allen Ehrenamtlichen für deren unbezahlbaren Einsatz.

Bereits jetzt luden Dekanin Dorothea Richter und - seitens der katholischen Kirche - Regionaldekan Thomas Teuchgräber zum gemeinsamen ökumenischen Buß- und Versöhnungsgottesdienst am 14. März, 19 Uhr in die Kronacher Stadtpfarrkirche ein. Dabei wolle man, so die Dekanin, herausstellen, was beide Konfessionen verbindet, aber auch nicht die jeweils zugefügten Verletzungen verschweigen. Während die evangelische Kirche bei "500 Jahre Reformation" von einem Jubiläum spreche, bezeichne es die katholische als Gedenken. "Eine schlaue Formulierung wäre, wir feiern das Gedenken", meinte Teuchgräber. Christus und das Evangelium, Luthers Übersetzung der Bibel - Dies seien gute Gründe zu feiern. "Ökumene ist nicht das Finden des kleinsten gemeinsamen Nenners", appellierte er. Es sei es eine große Aufgabe, für die es Anstrengung, guten Willen und Wissen übereinander bedürfe. Man sollte aus der Vergangenheit lernen, aber auch mutig in die Zukunft gehen. Vielfalt könne auch eine Bereicherung des Ganzen sein - eine Bereicherung in aller Unterschiedlichkeit, eine Einheit im Glauben, um gemeinsam bei großen gesellschaftlichen Themen eng zusammen zu arbeiten.

"Wie geht es weiter mit der Kirche, gerade auch im Landkreis Kronach?", fragte Landessynodale Jochen Wich-Herrlein angesichts schlecht besuchter Gottesdienste und in einer Zeit, in der es immer beispielsweise immer schwieriger werde, Geld für anstehende Renovierungen aufzutreiben. Die Großstädte wüchsen. Es entständen Häuser, Siedlungen und auch Kirchen. Aber es gebe eben auch die Gotteshäuser auf dem Land. Trotz aller Probleme gebe es auch positive Beispiele und auch Grund für Optimismus. Bereits jetzt lud er zur Frühjahrssynode vom 26. bis 30. März in Coburg ein. Die Tagungen seien öffentlich, wobei Interessierte willkommen seien.

Sehr stimmungsvoll umrahmt wurde der Neujahrsempfang von Dekanatskantor Marius Popp am Klavier sowie seiner Tochter Silvie auf der Posaune.



Gottesdienst in der Christkirche

Eine Playmobil-Spielfigur, ein den Reformator in 25 verschiedenen Farben zierendes Frühstückbrettchen à la Andy Warhol, Luther-Socken, Luther-Bier: "Es luthert gewaltig", erklärte Dekan Jürgen Hacker aus Feuchtwangen in seiner mitreißenden, tiefgehenden Predigt. 2017 komme man an Luther nicht vorbei, meinte der Dekan, den vielen noch von seinem Wirken in den Kirchengemeinden Weißenbrunn und Hummendorf kennen. Luther könne man nur aus seiner Zeit heraus begreifen. Sonst erhalte man einen verzerrten Eindruck und dessen Anliegen würden unverständlich.

Dem Mönch sei es um die zentrale Frage gegangen, wie man als sündiger Mensch Frieden mit Gott schließe oder - einfach ausgedrückt - nach dem Tod in den Himmel komme. Luther habe dabei den "fröhlichen Wechsel" zu seinem Lebensthema gemacht: Der große Gott werde erdenklein, um zu uns Menschen zu kommen. Er nehme unseren Mangel und schenke uns seine Fülle. "Himmlische Freude statt höllischer Angst, hinein in die Arme eines bedingungslos liebenden Gottes", so Hacker. Dies sei die Botschaft, die der Reformator in das 16. Jahrhundert hineingesprochen habe. Übertragen in die heutige Zeit könnte das bedeuten: Man brauche nicht ständig Leistungen bis zum Burn out hinterher zu rennen. Man müsse sich nicht dauernd abstrampeln, um die Erfolgsleiter hochzukommen. Vielmehr könne man aufatmen, durchatmen. Dieser Wechsel mache frei und glücklich. Das Jubiläum sollten wir als Chance begreifen, unsere Wurzeln zu erkennen und in Zukunft zu vergegenwärtigen.

Festlich ausgestaltet wurde der Gottesdienst vom Posaunenchor der Christuskirche unter Leitung von Dekanatskantor Marius Popp. hs