Brand in Steinwiesen im Landkreis Kronach - Leiche entdeckt

Bei einem Brand in einem Gebäude in Steinwiesen wurde am Mittwochnachmittag die Leiche eines Mannes entdeckt. Zur Identität des Mannes und zur genauen Todesursache ist noch nichts bekannt.Gegen 16.45 Uhr drangen aus einem Nebengebäude in der Bahnhofsstraße in Steinwiesen dunkle Rauchwolken in den Himmel. Mit einem Sirenenalarm kurz vor 17.00 Uhr wurden die Feuerwehren der Großgemeinde Steinwiesen, Wallenfels, Marktrodach sowie die Drehleiter aus Kronach alarmiert. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und da das Feuer auf die angrenzende Scheune übergriff, wurden weitere Feuerwehren aus Neuengrün, Zeyern, Geroldsgrün, Steinberg und Küps zur Verstärkung vor allem wegen der Wasserkapazitäten in den Tanklöschfahrzeugen angefordert.Das THW war mit dem Hilux und einem Einsatzwagen vor Ort, zwei Rettungswagen des BRK mit Einsatzleitung und Notarzt sowie das Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr waren ebenfalls zur Stelle.Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in der Heizungsanlage der ehemaligen Schlosserwerkstatt aus. Die angrenzende Scheune wurde ebenfalls ein Raub der Flammen. Die umliegenden Wohnhäuser konnten gerettet werden, es gingen nur einige Fenster aufgrund der starken Hitzeentwicklung zu Bruch. Genaueres zur Brandursache ist nicht bekannt, die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen.