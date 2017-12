Blinde geben in Kronach Gas

"Vorsichtig mit dem rechten Fuß Gas geben!" Langsam tastet sich Rainer Hader an das Pedal im Fahrschulauto von Udo Janke. Erst zögerlich, dann mit mehr Selbstbewusstsein steigt der Leiter des Kronacher Stammtisches des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes (BBSB) aufs Gaspedal und konzentriert sich dabei auf die Stimme des Fahrlehrers: "Weiter nach rechts lenken und wieder geradeaus fahren. Jetzt einmal richtig Gas geben und dann scharf abbremsen, man nennt das eine Gefahrenbremsung!" Seine Anweisungen sind für den Nurner die einzige Orientierung, denn er ist blind. Für ihn besteht die Welt aus Hell und Dunkel, schemenhaften Schattierungen, Geräuschen und dem, was er ertasten kann.

"Sehr gut gemacht!", lobt der Fahrlehrer, nachdem Hader nach einigen Runden das Fahrschulauto wieder sicher geparkt hat. "Die Fahrt war einwandfrei - einfach ein sehr schönes Gefühl. Aber das Auto hätte schneller fahren müssen", sprudelt es aus dem Nurner, dessen Wangen vor Aufregung glühen, nur so heraus. Spüren, wie ein Auto Tempo aufnimmt - Wie viele andere Menschen mit einer Sehbehinderung erprobte auch er sich am Samstag - unter Anleitung der Fahrlehrer Georg Bayer und Udo Janke - im Vor- und Rückwärtsfahren, Lenk- und Bremsmanöver, Slalomfahren und Bremsen in Fahrschulautos mit Automatikgetrieben. Organisiert hatte alles die Bezirksgruppe Oberfranken des BBSB in Kooperation mit dem Fahrlehrer-Kreisverband Kronach.



"Erleben, auf was es ankommt"

"Ich bin früher als Kind Fahrrad oder Bulldog gefahren", erinnert sich Hader, der dann aber aufgrund seiner Behinderung bereits als Zwölfjähriger die Blinden- und Sehbehindertenschule besuchte und schließlich mit 16 Jahren nahezu komplett erblindete. Das "Autofahren für Blinde und sehbehinderte Menschen" der Bezirksgruppe Oberfranken fand bereits zum vierten Male statt. Nachdem man die Aktion einmal in Bayreuth und zweimal in Forchheim abgehalten hatte, erfolgte sie nun erstmals im Landkreis Kronach. Diese solle, so Hader, den Teilnehmern Spaß bereiten. Es stecke aber mehr dahinter. "Blinde und Sehbehinderte sollen dadurch erleben, auf was es beim Steuern eines Pkw ankommt", meinte er.

Von der Sinnhaftigkeit der Veranstaltung zeigten sich die Fahrlehrer Georg Bayer und Udo Janke überzeugt. Beide hatten sich gerne bereit erklärt, dabei mitzuwirken. Blinde und sehbehinderte Menschen erlebten das Autofahren sonst nur als Beifahrer oder auf dem Rücksitz eines Wagens. Ein wichtiger Aspekt der Aktion sei der Perspektivenwechsel - sprich, dass Blinde erstmals selbst erfahren, wie ein Auto beim Gas geben und Bremsen reagiere. Neben dem Gefühl, einmal ganz allein ein Auto zu lenken und die Geschwindigkeit zu spüren, gehe es insbesondere auch um sicherheitstechnische Erfahrungen. Blinde könnten sich als Fußgänger dann besser in die Autofahrer hineinversetzen, Geschwindigkeiten und Entfernungen besser abschätzen. So können etwa Bremsmanöver eines Autos anders eingeschätzt werden, wenn man selbst einmal erfahre, wie lange ein Auto braucht, bis es steht. "Die Blinden schlüpfen in die Rolle der Fahrenden und merken, dass das gar nicht so einfach und mit viel Verantwortung verbunden ist", meint Georg Bayer. "Die Freude in den Gesichtern der sehbehinderten Menschen, wenn sie einmal Auto fahren dürfen, ist sehr schön. Man merkt einfach, wie sehr sie sich freuen", strahlt Udo Janke.

Dies gilt auch für John Bless. Der Kronacher empfand es als sehr interessant, einmal selbst Kontrolle über das Lenkrad zu haben. "Wenn ich Ausflüge mache, fahre ich mit dem Zug. Zu meiner Arbeit kann ich laufen", erzählt der Kronacher, der eine Sehstärke von 20 Prozent; mit Brille von etwa 30 Prozent hat. Mit dem Autofahren komme er daher kaum in Berührung. Christine Schuberth hat den Führerschein und fuhr auch früher oft und gerne Auto. Aufgrund ihrer Seheinschränkung ist ihr dies aber seit 20 Jahren mittlerweile nicht mehr möglich. "Ich vermisse es schon sehr, selbst Auto zu fahren", räumt die Oberrodacherin ein.

Rainer Hader, John Bless und Christine Schuberth waren - ebenso wie beispielsweise auch Jutta Kalthoff aus Trieb oder Raphael Thoma aus Lauenstein - allesamt begeistert von der Aktion. Dabei konnten auch Sehende durch das Aufsetzen einer dunklen Brille in die Rolle der Blinden beim Autofahren schlüpfen - ein gewöhnungsbedürftiges Gefühl, was auch großes Vertrauen benötigt, zumal die Orientierung komplett verlorengeht. Vor Ort vertreten war auch die Kreisverkehrswacht Kronach, bei der sich sehende wie auch sehbehinderte Menschen einem Seh- und Reaktionstest unterziehen konnten.