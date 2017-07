Bewaffneter Raubüberfall auf Lidl in Stockheim - Täter auf der Flucht

inFranken.de

Ein unbekannter Täter hat am Samstagabend mit einer Pistole bewaffnet einen Supermarkt im oberfränkischen Stockheim überfallen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Täter ist weiter auf der Flucht.Wie die Polizei auf Nachfrage vonmitteilt, hatte der unbekannte Täter den Lidl in Stockheim kurz vor Ladenschluss gegen 20 Uhr betreten und die Kassiererin mit einer Schusswaffe bedroht.Der Mann erbeutete einen geringen Geldbetrag und einige Gegenstände. Danach flüchtete der bewaffnete Mann. Die Polizei fahndete sofort mit allen zur Verfügung stehenden Streifen und einem Hubschrauber nach dem Täter - bisher leider erfolglos.Die Beamten bitten deswegen um Hinweise: Der Täter soll etwa 1,70 Meter groß gewesen sein; schlank,mit leichtem Bartbewuchs. Hinter beiden Ohren hatte der Täter Tätowierungen. Gekleidet war er mit einem schwarzen Polohemd und einer kurzen, blauen Arbeitshose.Die Polizei vermutet, dass ein Zusammenhang zu früheren Straftaten in der Region bestehen könnte - zumindest würde die Vorgehensweise des Täters denen anderer Überfälle ähneln. So hatte ein Unbekannter im Herbst 2016 ebenfalls einen Supermarkt in Stockheim überfallen.