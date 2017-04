Betrunkene Autofahrer bauen Unfall bei Ludwigsstadt

Zwei betrunkene Autofahrer haben am Donnerstagabend einen Unfall bei Ludwigsstadt (Landkreis Kronach) verursacht.



Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden 26-jährigen Männer von Lauenhain in Richtung Ludwigsstadt unterwegs. Einer der beiden versuchte dann, den anderen auf unübersichtlicher Strecke und mit aller Wahrscheinlichkeit nach deutliche überhöhter Geschwindigkeit zu überholen.



Als beide Autos nebeneinander auf gleicher Höhe fuhren, kam es zu einer Kollision der Fahrzeuge und beide verloren die Kontrolle über ihr Auto und krachten in die linke Schutzplanke. Während bei einem Fahrzeug die Airbags auslösten, riss es beim anderen das linke Vorderrad samt Radaufhängung komplett ab.



Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei beiden Fahrern eine Alkoholfahne fest. Die Ergebnisse eines jeweiligen Tests lieferten Werte von 0,8 und 2,4 Promille.



Aufgrund von Beschwerden im Rücken brachte der Rettungsdienst unter Hinzuziehung des Notarztes einen Mann ins Krankenhaus nach Kronach. Der Abschleppdienst sorgte schließlich wieder für eine freie Fahrbahn.



Beide Fahrzeugführer mussten sich einer Blutprobenentnahme unterziehen und ihre Führerscheine abgeben.