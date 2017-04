Berufliche Perspektiven bieten

von HEIKE SCHÜLEIN

Kompetente Antworten auf viele Fragen rund um die Berufswahl - das gab es am Samstag in der Grund- und Mittelschule Oberes Rodachtal in Steinwiesen, wo 16 Aussteller an ihren - durchwegs sehr informativ gestalteten - Ständen einen interessanten Einblick in die heimische Wirtschaft sowie Karrieremöglichkeiten vor Ort gaben. Organisiert wurde die Leistungsschau von den Kommunen des Oberen Rodachtals zusammen mit dessen Stadtumbaumanagement, während Florian Beierwaltes mit seiner "Eventmanufaktur Beierwaltes" für die Abschlussparty am Abend in der Kulturhalle verantwortlich zeichnete.



Die Begrüßung der bereits bei der Eröffnung am Nachmittag erfreulich vielen Gäste oblag den Bürgermeistern Gerhard Wunder (CSU) aus Steinwiesen, Jens Korn aus Wallenfels (CSU) sowie Michael Pöhnlein aus Nordhalben (FW). "Wir wollen mit der Ausbildungs- und Berufsmesse ein Zeichen setzen", betonte Wunder. Ein Zeichen, um aufzuzeigen, über welch hervorragende Firmen und vielfältige zukunftsorientierte Ausbildungs- sowie Arbeitsplätze unsere Region verfüge und auch, um gegen den demografischen Wandel anzukämpfen. Mit der Messe wolle man Arbeitgeber und mögliche Arbeitnehmer zusammenbringen und den Unternehmen die Chance geben, um Auszubildende und Facharbeiter zu werben.



Vom kleinen Familienbetrieb bis zum Global Player

Bei den ausstellenden Firmen, Institutionen und Dienstleistern, allesamt aus oder mit Wurzeln im Oberen Rodachtal, sei alles vertreten: vom kleinen aufstrebenden Familienbetrieb bis hin zum weltweit agierenden Global Player. Gemeinsam werde man im Oberen Rodachtal alles versuchen, um jungen Leuten Perspektiven aufzuzeigen, hier im Landkreis sesshaft zu bleiben. Mit der partnerschaftlichen Kooperation und dem gemeinsamen Stadtumbaumanagement habe man hierfür den richtigen Weg eingeschlagen, so beispielsweise auch mit der vor zwei Jahren in Wallenfels abgehaltenen Ausbildungsmesse des Oberen Rodachtals, damals speziell für Schüler. Diese habe man heuer, nachdem die Fachkräftegewinnung mehr und mehr im Fokus stehe, bewusst zur Beruf- und Ausbildungsmesse erweitert.



"Wenn man sich heutzutage mit jungen Leuten über die Heimat unterhält, hört man im Wesentlichen immer zwei Aussagen: Bei uns gibt es keine Arbeitsplätze und bei uns ist nichts los", bedauerte Bürgermeister Jens Korn. Beides stimme nicht. Mit der Veranstaltung trete man hierfür den Gegenbeweis an. Dabei können sich die jungen Leute nachmittags über die Karrieremöglichkeiten vor Ort informieren und abends so richtig abfeiern, daher auch das Motto "Take your chance & dance". Allen Interessierten wünschte er gute erste Kontakte und Gespräche mit den Unternehmen und für sich selbst eine Vielfalt an Informationen mit nach Hause zu nehmen. Zugleich wünschte er allen Jungen und Junggebliebenen viel Spaß auf der nächtlichen Party in der Kulturhalle. Sein Dank wie auch der seiner beiden Bürgermeister-Kollegen galt allen Beteiligten, die viel Arbeit in die Vorbereitung beziehungsweise Durchführung der Messe investierten.



Während des Messebetriebs am Nachmittag fand auch ein Quiz mit Fragen zu den ausstellenden Firmen statt. Hierbei gab es schöne Preise zu gewinnen, die von Ann-Sofie Beuerle vom Stadtumbaumanagement Oberes Rodachtal vorgestellt wurden. Der Hauptgewinn war ein Bluetooth-Lautsprecher. Als weitere Preise lockten Kino-Gutscheine sowie Freikarten für die Abend-Party.



Beim anschließenden gemeinsamen Rundgang verschafften sich die drei Bürgermeister einen ersten Eindruck von der Vielfalt des Angebots.

Im Laufe des Tages strömten immer mehr Besucher in die Schule, die sich als idealer Messestandort bewährte. Die Infostände befanden sich größtenteils unter Dauerbelagerung, während die Aussteller viele Fragen beantworteten. Dabei wurden in lockerer, ungezwungener Atmosphäre nicht nur erste Kontakte geknüpft, sondern auch schon mal ein wenig getestet und ausprobiert. Die Arbeitskräfte von morgen - insbesondere Schüler, aber auch Erwachsene, die sich für neue berufliche Perspektiven in der Region interessieren - zeigten sich sehr beeindruckt von den regionalen Perspektiven, die ihnen im Oberen Rodachtal beziehungsweise im Landkreis geboten werden.



Für das leibliche Wohl wie auch musikalische Umrahmung war bestens gesorgt. Zu nächtlicher Stunde zog das Event "Break - Take your chance and dance" das Partyvolk in Scharen hat. Die in der hiesigen DJ-Szene angesagten DJs, DJonny und DJ Faxxe, brachten nicht nur die Kulturhalle zum Beben, sondern auch die Meute zum Toben - und das bis in die frühen Morgenstunden. Abkühlung gab es für die Party-People an einer XXL-Cocktailbar. Ein weiteres Special war eine große Lasershow, die für jede Menge coole visuelle Effekte und Akzente sorgte.