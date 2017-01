Beim Zigeunerfasching bebte der Berg

von HEIKE SCHÜLEIN

Normalerweise ist der Zigeunerfasching berühmt-berüchtigt für Spaß, Musik, Tanzen und Singen bis zum Umfallen. Doch in der rappelvollen Turnhalle hätte man am Samstagabend an manchen Stellen kaum noch umfallen können, selbst wenn man zum Stehen nicht mehr in der Lage gewesen wäre. Das Publikum, für das eine auffallende Verkleidung ein absolutes "Muss" darstellte, kam in Strömen - in allen Altersklassen und aus allen Windrichtungen. Belohnt wurden die feierwütigen Faschingfans mit einem stimmungsgeladenen Programm, das dem Ruf des Faschings als Kultveranstaltung alle Ehre machte.



Verantwortlich für die "Wahnsinns-Stimmung" war Wilhelmsthals närrische Elite, die bei der bereits 19. Ausgabe des Dauerbrenners mit ihren Spaßraketen ein mehrstündiges knallbuntes Feuerwerk der Heiterkeit entfachte. Mitreißende Musik- und Gesangeinlagen sowie feurige Tanzauftritte reihten sich im Minutentakt aneinander. Dazwischen deckten freche - nicht immer "jugendfreie" - Sketche allerhand pikante Hindernisse im Alltagsgeschehen oder in zwischenmenschlichen Beziehungen auf. "Schauplätze" des Geschehens waren beispielsweise ein Biergarten, die Grümpel, ein Schuhgeschäft, eine Apotheke, ein Golfplatz - und sogar im Himmel ging es rund. Schonungslos traten kleinere, aber auch größere "Sünden" der Bevölkerung ans Tageslicht. Da leuchtete beispielsweise nach übermäßigem Geschlechtsverkehr schon einmal die rote Kontrolllampe auf.



Werbespot

"Nach der Wurst hab' ich einen Durst" - Eigentlich ein einfacher Text, den das Model beim Drehen eines Werbespots sagen muss, bevor es einen "Kurzen" mit den Worten "Mit dem Speizi-Schnaps geht's mir gut" hinterher kippt. Sollte man meinen, doch Diana Bülling trieb dabei den Werbefuzzi Bianka Weiß nahezu in den Wahnsinn - und ihr Publikum zu Lachtränen! Absolute Knaller waren die Herren der Schöpfung, die beim Männerballett einen wahrlich schweißtreibenden Auftritt aufs Parkett legten. In atemberaubender Geschwindigkeit und mit bewundernswerter Kondition entführten die sportlichen Männer heuer auf die Rennbahn. "Erotik pur" war der sinnliche Zauberball-Auftritt der beiden Michaels (Vogel und Weiß) zur Musik "Turn around". Jan Bauer dürfte mit seiner grandios-mitreißenden Tanznummer "Evolution of Dance" so manches Damenherz gebrochen haben, tanzte er sich doch mit immer anderen Stilen durch eine Reihe von Musikhits.



Das Publikum tobte! Auch die weiteren Tanzauftritte sorgten für Begeisterungsstürme - so beispielsweise die coole Polizei-Razzia der Damen. Nach dem großen Erfolg bei der Premiere im Vorjahr wirkte erneut der Steinwiesener Turnnachwuchs mit. Unter Leitung von Karin Kochdumper und Nadine Hopf, die an diesem Tage Geburtstag hatte, unternahmen die Mädchen mit ihrem "verzauberten" Publikum eine schaurig-schöne Reise in die Welt von Harry Potter. Tolles Rhythmus-Gefühl bewiesen Kerstin Welsch, Anna Weiß, Anika Kotschenreuther und Carina Lehnhardt, die bei ihrer Klatsch-Performance gänzlich ohne Instrumente auskamen. Ein echter Knaller war die recht eigenwillige Version des Märchens "Frau Holle". Schonungslos schilderte Zigeuner-Faschings-Club-Vorsitzender Thomas Schreiner die wahre Geschichte der Gold- und Pechmarie. Echte Höhepunkte waren die faszinierende Schwarzlicht- und die geheimnisvolle Zauberwand-Nummer der Damen. Endgültig kein Halten mehr gab es bei den Gesangsauftritten in der dritten Runde, in die der ganze Saal mit einstimmte.



Durch den Abend führte einmal mehr Thomas Schreiner, der auch die Gäste begrüßt hatte. Besonders freute er sich über den Besuch einer Abordnung der "Langstädter Fousanacht" gleich mit mehreren Prinzenpaaren. Er kündigte nicht nur humorvoll die einzelnen Vorführungen an, sondern stimmte auch immer wieder lautstark den Schlachtruf "Wilhelmsthal Mäih-Mäih" an. Doch auch er war tatsächlich einmal sprachlos, nämlich als zur großen Überraschung Johannes Friedlein den Fasching kurz "crashte". Er nutzte die Gelegenheit, sich unter großem Applaus bei den vier Hauptmachern des Zigeunerfaschings zu bedanken: nämlich die Ehepaare Silvia und Thomas Schreiner und Bianka und Michael "Duck" Weiß, echte "Rampensäue" eben.



Nach dem offiziellen Teil war natürlich noch lange nicht Schluss. Angeheizt von fetzigen Rhythmen machten Einheimische und Gäste die Nacht zum Tag. Da 2018 die Turnhalle wegen Baumaßnahmen nicht nur Verfügung steht, wird man voraussichtlich den Fasching in einem etwas kleineren Rahmen aufziehen.