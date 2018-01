Beide Seiten profitieren

"Hänschen klein" oder "Kommt ein Vogel geflogen" - das dürfte nicht unbedingt die bevorzugte Musikrichtung der jungen Leute sein, die sich an diesem Montagmorgen im BRK-Seniorenhaus in Ludwigsstadt eingefunden haben. Und doch stimmen die Azubis von Heinz Glas - zugegebenermaßen mit einem Schmunzeln auf den Lippen - in die bekannten Melodien mit ein, die Hertha Gude anstimmt. Die Seniorin ist 96 Jahre alt, nächste Woche wird sie 97. Sie und weitere Heimbewohner sitzen im Kreis im Speisesaal des Seniorenhauses. Zwischen ihnen finden sich auch etwa ein Dutzend Azubis von Heinz Glas, einem Kooperationspartner des BRK-Netzwerks "Lebensqualität für Generationen" (LQG).



Dieses Netzwerk hatte im letzten Jahr gemeinsam mit dem Kleintettauer Glashersteller auch das Projekt "Jung und alt - gemeinsam Hand in Hand" zur Förderung der sozialen Kompetenz für Azubis gestartet. Aufgrund des großen Zuspruchs von beiden Seiten wird dieses heuer fortgeführt. Bekanntermaßen kennt Freundschaft ja kein Alter.



"Alle waren mit Spaß dabei"

Bei der Auftaktveranstaltung zeigte Laura Vogler, Industriekauffrau-Auszubildende, die mit Jenny Rebhan von der Personalentwicklung bei Heinz Glas für das Projekt verantwortlich ist, viele Bilder aus dem ersten Projektjahr - Bilder, die die jungen Leute und ihre älteren Freude lachend im regen Miteinander zeigen oder auch mal schweigend und konzentriert bei der Arbeit - so beispielsweise beim gemeinsam Kochen oder Pizzabelegen. "Alle waren mit Spaß und Freude dabei", erinnerte sich die 22-Jährige an viele schöne Erlebnisse.



Die Azubis erkundeten dabei das Seniorenhaus und machten eigene Erfahrungen im Umgang mit dem Rollstuhl, wobei sie die Rolle der Senioren einnahmen. Sie beteiligten sich am Frühlingsfest im Seniorenhaus, kochten mit den Heimbewohnern und backten Pizzen mit ihnen. Auch bei der traditionellen Krapfenaktion am 11.11., wenn alljährlich im Seniorenhaus der Fasching mit Krapfen und Sekt begrüßt wird, waren sie dabei. Zudem luden sie die Senioren zu einem Besuch bei Heinz Glas ein. Wie Laura ausführte, hätten die jungen Leute viel für ihre Entwicklung mitgenommen und sensibler sensibler im Umgang mit den Älteren geworden.



"Es ist ein Geben und Nehmen"

Vom Wert der Aktion ist auch LQG-Mitarbeiterin Annett Schlegel überzeugt: "Es handelt sich um eine Win-win-Situation." Die jungen Leute entwickelten durch den Umgang mit den älteren Menschen Kompetenzen wie Selbstwertgefühl, Disziplin, Teamfähigkeit, Hilfsbereitschaft, Empathie, Toleranz sowie Wertschätzung gegenüber anderen. Sie erführen, wie man Freude schenken kann, Hilfe und Unterstützung. Sie erlebten aber auch Leid, Einschränkungen und vielleicht auch Erfahrungen mit dem Tod. "Es ist ein Geben und Nehmen", erklärt sie. Für die Senioren wiederum stellten die gemeinsamen Unternehmungen eine große Freude und Abwechslung im Alltag dar.



Dass das Projekt nun in eine neue Runde geht, darüber stand den Heimbewohnern dann auch die Freude ins Gesicht geschrieben. Sehr froh über die Fortführung zeigte sich auch Heimleiter Peter Schulz. In einer immer egoistischer werdenden Zeit nehme die Bedeutung von Sozialkompetenzen zu. Dies habe Heinz Glas erkannt. Gleichzeitig könnten die Azubis vielleicht vorhandene Vorbehalte ablegen. "Viele denken ja, dass im Altenheim alles traurig ist. Aber im Altenheim kann es auch richtig lustig sein und Spaß machen", schmunzelte er.