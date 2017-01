Bei Leon leuchteten die Augen

von VERONIKA SCHADECK

Beim 15. Neujahrsempfang wurden am Sonntagabend in der Schulturnhalle erfolgreiche Sportler und Bürger der Gemeinde Steinbach am Wald für ehrenamtliches Engagement geehrt. Die Gemeinde nutzt seit 14 Jahren diese Veranstaltung, um den Geehrten Danke zu sagen.



Leon Fehn war der jüngste, der eine Auszeichnung erhielt. Er holte in Karate den fränkischen und bayerischen Meistertitel in Formen bis zehn Jahre. Er hatte leuchtende Augen, als ihm Landrat Klaus Löffler die Plakette in Silber überreichte.



Zuvor bedankte sich die Zweite Bürgermeisterin Monika Barnickel (CSU) bei den Geehrten, die sich in den 87 Vereinen der Großgemeinde engagieren. Gerade in den unruhigen Zeiten von Terror und Krieg geben Vereine Geborgenheit. Barnickel betonte auch die Wichtigkeit der Vereine für die junge Generation. "Man setzt sich mit anderen auseinander und hat gemeinsame Ziele!"



Regierungsvizepräsident Thomas Engel hob das Zusammengehörigkeitsgefühl und das gesellschaftliche Engagement in Steinbach hervor. Dies würden nicht zuletzt die 100 Veranstaltungen dokumentieren, die im ersten Halbjahr stattfinden. Sein Dank galt den Unternehmen, die nicht nur dafür sorgen, dass es Steinbach und dem Landkreis gutgehe.



Millionen für die Kreuzung

Engel wies darauf hin, dass 30 Millionen Euro für den Ausbau des Kreuzungsbereichs der B 303/B 173 investiert werden sollen. Bezüglich des weiteren Verlaufs der Bundesstraße 173 von Lichtenfels/Trieb/Hochstadt geht Engel davon aus, dass der Planfeststellungsbeschluss in diesem Jahr zum Abschluss gebracht wird. Landrat Klaus Löffler (CSU) sprach von einem bewegten Jahr 2016 und von Veränderungen. Dies sei die Basis für die Zukunft. Und er äußerte auch seine Ziele. "Der Landkreis muss wirtschaftlich stark aufgestellt sein!"



Der Geschäftsführer von Gerresheimer Tettau, Bernd Hörauf, ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Er meinte, dass die Region in der Vergangenheit bezüglich Integration Erfolge vorweisen könne. Er betonte aber auch, dass Sätze wie "wir schaffen das" nicht ausreichten.



Als eine gute Sache empfand Hörauf, dass es in Steinbach am Wald mit Thomas Löffler (CSU), Peter Grüdl (SPD) und Uwe Zipfel (FW) drei Kandidaten gebe, die den Chefsessel im Rathaus erobern wollen. Er machte auch Mut, als er auf die großen Investitionen der heimischen Industrie einging. "Wir glauben an diese Region". Dass in der Region die Unternehmen, Mitbürger und auch die Kommunen zusammenarbeiten, hob Hörauf als Besonderheit hervor. Er forderte die Menschen auf: "Lasst uns gemeinsam unseren Wirtschaftsraum gestalten!"



Der Flüchtlingsbeauftragte Klaus Neubauer (SPD) nutzte die Gelegenheit, um die ehrenamtliche Arbeit der Flüchtlingshelfer zu loben.



Für die musikalische Umrahmung sorgten der Männergesangverein Edelweiß Windheim unter der Federführung von Markus Hessler und die Blaskapelle Buchbach unter der Leitung von Horst Büttner.



Ehrungen durch die Gemeinde Steinbach am Wald

Sportler Plakette in Bronze: Fußball: Damen der SG Reitsch/Steinbach (Kreismeister der Saison 2016 und Aufstieg in die Bezirksliga), Herren A-Senioren des TSV Windheim (Oberfränkischer Hallenmeister 2016).



Tischtennis: 1. Mädchenmannschaft des TSV Windheim (Meister der Kreisliga 1 und Aufstieg in die zweite Bezirksliga), 4. Herrenmannschaft des TSV Windheim (Meister der Kreisliga 4 West und Aufstieg in die Kreisliga 3; Udo Greser und Michael Neubauer (Kreismeister der A-Klasse im Doppel, Lukas Reier (Kreismeister der D-Klasse im Einzel), Volker Wich, Armin Raab und Matthias Trebes (Oberfränkischer Meister und Platz 4 bei den Bayerischen Meisterschaften der Senioren Ü40).



Tischtennis Silber: TSV Windheim I (nordbayerischer Mannschaftsmeister der Ligamannschaften Senioren Ü 40),



Karate Silber: Leon Fehn (Fränkischer Meister und Bayerischer Meister in Formen bis 10 Jahre, 3. Platz beim Deutschland Cup Hardcore-Karate).



Rettungsschwimmen DLRG Teuschnitz: Bronze: Adrian Büttner (Oberfränkischer Vizemeister und Platz 6 bei Bayerischen Meisterschaften). Gold: Barbara Neubauer (Kreismeisterin AK 60, Oberfränkische Vize-Meisterin, Bayerische Vize-Meisterin und Platz 3 Deutsche Seniorenmeisterschaft.



Vereinsarbeit und Bürgerengagement Plakette in Bronze: Reinfried Löffler (VdK Windheim), Horst Fehn, Uwe Zipfel (beide FW Buchbach), Frank Büttner, Georg Fröba, Josef Beier (alle Soldaten- und Heimkehrerkameradschaft Hirschfeld), Johann Förtsch, Hans Jungkunz (Jagdgenossenschaft Hirschfeld), Stefan Büttner (Obst- und Gartenbauverein Windheim), Josef Herrmann (FW Hirschfeld)



Silber: Wolfram Wich (SC Rennsteig Steinbach), Georg Förtsch (Soldaten- und Heimkehrerkameradschaft Hirschfeld), Reinhard Förtsch (Jagdgenossenschaft Hirschfeld),

Gold: Heinz Büttner (Obst- und Gartenbauverein Windheim)