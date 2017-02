Bauern bestätigen ihre Verbandsspitze

von HEIKE SCHÜLEIN

Am Montagabend wählten die Ortsobmänner im Gasthaus "Fillweber" in Neukenroth ihre neue Kreisvorstandschaft für die kommenden fünf Jahre. Kreisobmann Erwin Schwarz und sein Stellvertreter Klaus Siegelin wurden in ihren Ämtern bestätigt.



Michael Heyder tritt nicht mehr an

Für Schwarz und Siegelin ist es ihre zweite Wahlperiode an der Verbandsspitze. Beide konnten sich über einen großen Vertrauensbeweis der anwesenden 54 Stimmberechtigten freuen - ebenso wie die bisherigen vier Beiräte Markus Koch aus Schmölz, Matthias Vetter aus Steinbach am Wald, Eduard Daum aus Teuschnitz sowie Jörg Limmer aus Dennach. Nicht mehr zur Wahl stellte sich Michael Heyder. In seine Fußstapfen tritt Landwirt Marcus Appel, der auch Geschäftsführer des Bioenergiedorfs Effelter ist.

Die Wahlen erfolgten schriftlich unter Wahlausschuss von Wilhelm Böhmer, Ewald Münch und Heinrich Bauersachs. Schwarz ist auch Funktionsträger in weiteren BBV-Ehrenämtern. "Ich stelle mich wieder zur Wahl, um mich für alle Gruppen meines Berufstands einzusetzen", erklärte der 56-jährige Landwirtschaftsmeister, der einen Milchviehbetrieb in Burggrub betreibt. Siegelin ist 44 Jahre alt. Der Besitzer einer Ferkelaufzucht und Schweinemast in Tiefenklein ist ebenfalls in mehreren BBV-Ehrenämtern engagiert. Beide vertreten rund 90 Ortsverbände im Kreisverband.

Vor der Wahl hatte Schwarz die vergangenen fünf Jahre als Kreisobmann Revue passieren lassen. Vehement machte er dabei auf die Probleme der Landwirte aufmerksam. En großes Thema ist der Preisverfall. Die Preise für landwirtschaftliche Produkte seien am Boden. Die Bürokratie sei immens. Die Auflagen, Vorschriften und Kontrollen würden immer strenger.



"Mangelnder Zuspruch"

Trotzdem gebe es Kritik, nicht verantwortungsbewusst genug mit den Tieren umzugehen. Die Landwirte vor Ort drücken jede Menge Sorgen, dies verdeutlichte Schwarz in seinem Rückblick. Darin konnte er von vielen Aktivitäten der Kreisvorstandschaft berichten - so auch vom alljährlich abgehaltenen Bauerntag mit - trotz hochkarätiger Referenten - leider zuletzt mangelndem Zuspruch. Großer Beliebtheit erfreue sich der alljährliche "Tag des offenen Hofes". "Solche Veranstaltungen sind wichtig; der Dialog mit dem Verbraucher ist wichtig", zeigte er sich sicher. Hierzu zählten auch die Stallgespräche mit der Presse. Eine sehr schöne Veranstaltung sei das Jubiläum "70 Jahre Bauernverband" gewesen.



"Einigermaßen akzeptabler Preis"

Als er vor fünf Jahren zum Kreisobmann gewählt worden sei, seien die Preise in allen Branchen zufriedenstellend bis gut gewesen. "Damals hatte ich das Gefühl, wir sind wieder wer, wir werden gebraucht", blickte er zurück. Leider habe sich vor circa zweieinhalb Jahren ein starker Preisverfall durch alle Bereiche hindurchgezogen. "Der Preis für die Milch war im letzten Jahr zum Davonlaufen, eine Katastrophe", prangerte er an und erinnerte an die Sternfahrt der Kronacher Milchbauern, die im Handumdrehen mehrere Straßen in Kronach verstopft habe. Der Effekt in den Zeitungen sei groß gewesen und von einigen gezeigten Stinkefingern habe man sich nicht stören lassen. Seit Ende des letzten Jahres habe man einen einigermaßen akzeptablen Preis. Dieser würde steigen, wenn man die Milchmenge kürze.



"Die Zeche zahlen die Bauern"

Bekannt ist die Problematik Wildschaden. Hier sei man mit dem BJV im Gespräch. Der gemeinsame Weg sei nicht zufriedenstellend, aber gangbar. Kronach habe als einer der ersten Landkreise die Erlaubnis für eine Nachtzieltechnik bekommen. Dies sei ein kleiner Mosaikstein, die große Lösung gebe es nicht von heute auf morgen. Leider wollten viele den Bauern erklären, wie sie ihre Landwirtschaft zu betreiben hätten. Er selbst würde sich das bei keinem anderen Beruf anmaßen, weil er da keine Ahnung habe. In der Landwirtschaft sei dies aber offensichtlich anders. Die Bevölkerung und die Medien stürzten sich - ohne Fachwissen - auf Themen wie Kastration, Anbindehaltung, Produktion ohne Gentechnik oder Veröden der Hornanlage. "Die Zeche zahlen die Bauern", erboste er sich. Es handele sich um Nutztiere, die nun einmal anders gehalten würden als "der Lieblingshund einer Oma". Bereits jetzt lud er zum Bauerntag am 28. Mai in Haig im Rahmen des 125. Jubiläums der örtlichen Feuerwehr. Festredner sei MdL Jürgen Baumgärtner.