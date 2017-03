Babyleichen in Wallenfels: Staatsanwaltschaft zieht Revision zurück

Im Babyleichen-Prozess von Wallenfels (Oberfranken) hat die Bundesanwaltschaft beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe die Revision zusammen mit der Staatsanwaltschaft Coburg zurückgenommen. Eine erneute Überprüfung des Urteils unter allen rechtlichen Gesichtspunkten ergab keine Erfolgsaussichten, teilt der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Coburg, Christian Pfab mit.Durch diese Entscheidung ist das Urteil, das das Landgericht Coburg am 20. Juli 2016 getroffen hatte, rechtskräftig. Die angeklagte Mutter war wegen Totschlags in vier Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt worden. Der ebenfalls angeklagte Vater hatte einen Freispruch erhalten. Die Staatsanwaltschaft Coburg legte nach dem Urteil Revision ein . Ziel sei es gewesen, die angeklagte Mutter wegen Mordes und den Vater wegen Beihilfe zum Mord zu verurteilen.Im November 2015 waren in Wallenfels in Oberfranken acht tote Säuglinge im Haus der Eltern gefunden worden.