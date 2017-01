BN-Kindergruppe: Neujahrsputz im Gemüsegarten

Seit über zwei Jahren bewirtschaftet die Bund-Naturschutz-Kindergruppe "Die großen Mausohren" den vorher ungenutzten Vorgarten des Anwesens an der Limmerstraße / Ecke Mangstraße - und sie darf es auch weiterhin. Dafür gibt es die Zustimmung des Eigentümers.



Dieses Jahr sollen viele Blumen und Kräuter im Garten Einzug halten - darunter natürlich auch Rosen in vielen Varianten. Dazu noch einige Obstversorger wie Erdbeeren, Himbeeren und Brombeeren, die vielleicht schon im gleichen Jahr erste Früchte tragen.



Im Garten werden viele neue Beete angelegt. Aber es ist genügend Platz, dass jedes Kind im Garten sein eigenes "Gemüsegärtchen" einrichten und bestellen kann - bestimmt mit Sorten, die es am meisten mag. Zur jedes Jahr immer wiederkehrenden Gartenarbeit wie säen, pflanzen, Unkraut entfernen, Erde lockern, gießen und ernten, kommen gartengenießendes Handwerkeln und gleich vor Ort Kochen und verkosten dazu.



Gartenneujahrsputz

Das erste Treffen findet bereits am kommenden Mittwoch statt. Dann heißt es Gartenneujahrsputz . Wer ist dieses Jahr im Garten mit dabei? Vielleicht auch zwei neue lustige Gärtner, gebaut aus Holzbrettern und Metallschrott.



Beim zweiten Treffen noch im Winter am 22. Februar wird erst einmal überlegt und geplant. Was soll dieses Jahr im Garten wachsen? Zunächst entsteht ein Garten auf Papier mit Gemüse, Obst, Blumen und Kräutern, begehbar per Spielfigur und Würfel mit Stippvisite in der bunten Welt der Blumen. Für sorgfältige und schnelle Aussaat werden Saatpapiere geklebt.



Am 11. März sind von 13 bis 17 Uhr Eltern, Großeltern, Interessenten und Freunde eingeladen, wenn es heißt: "Willkommen Familie Rose". An diesem gemeinsamen Gartenarbeitssamstag werden Erdbeeren, sowie Brombeer- und Himbeersträucher gepflanzt, vielleicht noch als Gartenschönheit eine Rose dazu. Und überhaupt ist es der Tag des gemeinsamen Beete- und Wegeanlegens, des Säens und Pflanzens.



Am 29. März wird ein Blumenkalender als Beet angelegt, der die Bienen mit Nahrung versorgt. Nach dem Anlegen des Blumenkalenders gibt es Bienenkino und Wildbienenhotelbau.



Bienenwissen

Mit Blumen- und Bienenwissen geht es am 26. April zum Imker mit der "Unterwegsaufgabe", in der Stadt beobachtete Bienen zu "Kartieren", vielleicht den "Stadtplan der Bienen" am Wochenende stadtauswärts fortzuführen mit einer "Bienenlandkarte um Kronach".



Am 31. Mai wird nur für die "Gartengemütlichkeit" gearbeitet. Dann werden aus Ästen, Seilen und Betttüchern Hängematten konstruiert, aus Sperrholz und Ästen ein Picknickkörbe oder -koffer gebaut, gefüllt mit aussortiertem und wieder einsortiertem Geschirr.



Am 28. Juni gibt es Minzelimonade, Erdbeerbowle und andere Drinks an der Gartenbar, dazu noch neu gestaltete Gläser für den Picknickkoffer und fein geschnitzte Bowlespieße.



Am 26. Juli werden Blumen und Kräuter frisch geschnitten, arrangiert, gebunden - gleich für die Vase. Oder umgekehrt zum Trocknen aufgehängt für Tee- oder Kräutermischung. Wer mag, kann sich eine Pflanzenpresse und einen Trockenrahmen bauen.



Am 27. September ist die traditionelle Kartoffelernte im Garten mit Brennnesselkörbe-Flechten und Kartoffelkümmelkorianderpuffer aus der Pfanne.



Am 25. Oktober wird nicht im eigenen Garten, sondern in der Natur geerntet: Hagebutten, Holunder und Schlehen. Gleich vor Ort werden die gesammelten Hagebutten, Holunderbeeren und Schlehen zu Früchtetee und Marmelade verarbeitet.

Am 29. November füllt sich die häusliche Vorratskammer, Geerntetes wird haltbar gemacht. Doch wohin mit den Vorräten? In selbst gebaute sägewerksrustikale Regale.

Beim letzten Treffen im Jahr 2017 am 14. Dezember oder vielleicht auch Anfang Januar ist Kalenderzeit. Dann kann ein Blumenkalender mittels verschiedener Gestaltungsmöglichkeiten hergestellt werden.