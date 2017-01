Arnikastadt ist das Aushängeschild

von HEIKE SCHÜLEIN

"Der Spagat zwischen Einsparungen und Investitionen ist gelungen", freute sich Bürgermeisterin Gabriele Weber (CSU). Die finanzielle Lage habe sich erholt. Trotz Investitionen seit 2002 von 11,5 Millionen Euro konnten die Schulden von 6,2 auf 2,8 Millionen Euro reduziert werden. Dies verdanke man insbesondere den Stabilisierungshilfen über 5,2 Millionen Euro seit 2003, wofür sie sich sehr dankbar zeigte.

Erfreulicherweise stabilisiere sich auch die Einwohnerzahl, derzeit konstant bei knapp über 2000. Dem Wegzug von Bürgern versucht man durch günstiges Bauland, attraktive Mietwohnungen und dem Versuch der Ansiedelung neuer Firmen entgegenzuwirken. Eine wichtige Funktion übernehme die Entwicklung der Arnikastadt als Alleinstellungsmerkmal. Diese sei sowohl ein wichtiger Baustein in der Städtebauförderung als auch in der Wertsetzung von Natur, dem Aufbau eines Tourismusmagneten sowie dem Entstehen von Arbeitsplätzen in diesem Bereich.



Straßennetz

Große Maßnahmen stellten die Sanierungen des Straßennetzes dar - so der Ausbau der Ortsdurchfahrt Wickendorf, der Straße Am Roller in Haßlach, der Ausbau der Langen Straße. Derzeit beschäftige man sich mit der Straße in die Bastelsmühle, bei der die Anlieger wahrscheinlich nicht mitziehen. Auch überörtlich erfolgten auf Initiative von Teuschnitz Straßenbaumaßnahmen. Erfreulich ist die Entwicklung in Sachen Breitbandausbau. Für die Erschließungsgebiete in Teuschnitz und Rappoltengrün hat die Telekom den Zuschlag erhalten. Im Frühjahr 2017 geht es mit der Umsetzung los, flächendeckend sollen bis zu 50 MBit zur Verfügung stehen.



Erster Bauabschnitt beginnt im September

Eine große Chance stelle die Städtebauförderung dar, in die man 1985 aufgenommen wurde. Baubeginn für den ersten Bauabschnitt mit Festplatz, Kulturwiese und Spielplatz mit circa 1,5 Millionen Euro ist im September 2017. Der zweite Bauabschnitt ist die Stadtmitte mit Schlossgarten, Marktplatz, Hauptstraße und Beleuchtung.

Sehr stolz ist Teuschnitz auf das 2013 realisierte Projekt für zukunftsorientiertes Wohnen im Alter "In der Heimat wohnen" und die mehrfach ausgezeichnete Grundschule Teuschnitz. Großveranstaltungen waren 2011 die Feiern 650 Jahre Wickendorf, 625 Jahre Stadt Teuschnitz und Teuschnitzer Lichtblicke 2015, der Tag der Städtebauförderung 2016 sowie die Erlebnistage in Teuschnitz 2015 und 2016. An Investitionen stehen 2017 die Ausweisung des Baugebiets Teuschnitz-Aue, der Ausbau der Reichenbacher Straße, die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges für die Teuschnitzer Wehr, die Sicherung der Wasserversorgung und der Umbau und die Neunutzung Schwarzes Kreuz an. In Planung ist der Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen Teuschnitz-Wickendorf und Wickendorf-Kapelle. Teuschnitz wurde im KIP-Förderprogramm für die Rathaus-Sanierung mit Fenstern und Türen berücksichtigt. Weiter beschäftigt man sich mit wilden Holzlagerungen auf Stadtgrund, dem Spuren von Loipen, der Auflösung des Kommunalunternehmens sowie dem Winterdienst.



Stadtumbau-Management

Architekt Kersten Schöttner und Stadtumbaumanagerin Bettina Seliger informierten über das Stadtumbau-Management. Private Sanierungsvorhaben im Sanierungsgebiet können gefördert und steuerlich abgeschrieben werden. "Ziel ist die Erhaltung und Weiterentwicklung des Stadtbildes mit seinen typischen Bauformen, Gestaltungsmerkmalen und den noch vorhandenen historischen Bauten und Bauteilen", so Seliger. Räumlicher Schwerpunkt der Maßnahmen ist der "Stadtkern Teuschnitz", rund um Hauptstraße und Schlossgarten. Es werden bis zu 30 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten je Einzelobjekt, höchstens 25 000 Euro als Zuschuss gewährt. Erste Ansprechpartnerin ist Seliger, bevor Schöttner für Beratung zur Verfügung steht. Diese Vorgehensweise ist verpflichtend. Maßnahmen der energetischen Sanierung und des Bauunterhaltes sind nicht förderfähig. Seit 2015 wurden 18 Beratungen durchgeführt, drei sind bewilligt und teilweise in Umsetzung. Zwei, drei Objekte sind umgesetzt worden - ohne Förderung, aber auf Grundlage der Beratung. Einige sind in Vorbereitung. Die Arnikastadt habe sich etabliert, freute sich Arnika-Netzwerkmanager Oliver Plewa.



Umfangreiches Netzwerk

Die Infrastruktur sei geschaffen, ein umfangreiches Netzwerk vorhanden. Die Kurse sind gut gebucht, der Ausbildungslehrgang TEH-Praktiker ein großer Erfolg. Der 70 Mitglieder zählende Arnika-Verein bietet ergänzend dazu ein umfassendes Angebot an Seminaren und Workshops. Zehn Busgruppen haben für heuer ihren Besuch angemeldet.



In der Aussprache erläuterte Weber, dass Teuschnitz den Wasserlieferungsvertrag der Stadt bei der Frankenwaldgruppe FWG gekündigt habe. Man sei nach wie vor Mitglied im Zweckverband und habe zu keinem Zeitpunkt den Austritt erklärt. Sie könne daher den großen Aufschrei in der Öffentlichkeit, verbunden mit Vermutungen, nicht nachvollziehen. "Wo sind die Millionen der letzten Jahre hingekommen? Das wird doch alles vertuscht. Wir werden belogen und betrogen", polterte Martin Treuner, der sich vom "Lieben Gott der Frankenwaldgruppe" hinters Licht geführt fühlte. Erst habe der Poseidon-Wassergott von einem Sanierungsbedarf von 30 Millionen Euro gesprochen, wenige Wochen später von 60 Millionen Euro. "Es könnten aber auch wesentlich mehr sein", zitierte er einen Zeitungsartikel. "Sollen wir dann fünf oder sechs Euro pro Kubikmeter Wasser bezahlen?", fragte er. Durch die Schluderei der FWG wären Kosten von 20 000 Euro auf jeden Haushalt zugekommen. Die Leitungen so vergammeln zu lassen, sei eine Riesen-Sauerei.



Winterdienst

Marianne Stingl bedauerte, dass der Winterdienst keinen Gehweg frei räume. Dies sei, so die Bürgermeisterin, nicht möglich. Die Wege hätten ein Dachprofil, das dabei beschädigt werden könne. Wenn man sie räume, müsse man sie auch streuen. Das sei nicht leistbar. Das gelte auch für Parkplätze, die sich die Leute selbst freischaufeln müssten. Die Stadt komme ihrer Räum- und Streupflicht nach. Man räume mehr als man müsste. Die Pflicht hierzu bestehe nur an steilen und gefährlichen öffentlichen Straßen und Wegen. Ein großes Lob für ihre Arbeit sprach ihr und der Verwaltung Hans Neubauer aus.