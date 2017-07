Am Frankenwald-Gymnasium verstehen alle "Bahnhof"

von HEIKE SCHÜLEIN

Gerade war die große Bahnhofshalle noch menschenleer. Das ändert sich jedoch mit einem Schlag. Lautstark aufeinander einredend oder auch stumm auf ihr Smartphone schauend, strömen immer mehr Reisegäste von allen Seiten - teils gemächlich, meist aber in Windeseile - mit ihren Koffern hinein.



Ein munteres "Suchspiel" voller verwirrender Begegnungen nimmt seinen Lauf und bringt die Bahnreisenden wie auch Bediensteten ein ums andere Mal an den Rand des Wahnsinns: "Hast du zufällig einen Opa gesehen? Beiger Mantel? Hut? Oder ein türkisches Mädchen? Oder eine Schülerin?" - Die Informationsangestellte des Münchener Hauptbahnhofs weiß nicht, was an dem Tag los ist. "Dauernd gehen Personen verloren", klagt sie dem Musiker ihr Leid.



Am Rand des Zwerchfellkollapses

Glücklicherweise nicht an den Rand des Wahnsinns, wohl aber an den Rand des Zwerchfellkollapses brachte die fulminant aufspielende Mittelstufentheatergruppe des Frankenwald-Gymnasiums am Donnerstagabend ihr restlos begeistertes Publikum.



Unter der Regie von Stefanie Aust und mit der Bühnengestaltung durch die Bühnen-AG von Alexandra Reiter präsentierten die großartigen Nachwuchs-Darsteller in der - zur Bahnhofshalle umfunktionierten - kleinen Studiobühne im zweiten Stock des Gymnasiums das Theaterstück "Verstehen Sie Bahnhof?" Das vor Spielfreude nur so strotzende Schauspieler-Ensemble war eindeutig der Star der spritzig-rasanten Bahnhofskomödie aus der Feder von Peter Reul, bei der es zuging wie im Taubenschlag.



Dabei treffen die unterschiedlichsten Charaktere aufeinander: Ankommende und Abfahrende, Fremde und Freunde, Gauner, Musiker und Globetrotter. Sie zeigen einander den Weg; manche stellen zwischendurch ihre Koffer ab, gehen nach einiger Zeit weiter, verschwinden von der Bühne; andere kommen. Sie verfehlen und streiten sich; einige verlieben sich gar ineinander - wie im richtigen Leben eben!



Jeder ist auf der Suche nach etwas

Allen gemein ist, dass sie auf der Suche nach etwas sind: Da ist die gestresste Geschäftsfrau, die mit ihrem Mann und ihrem dementen Vater in den Urlaub fahren will. Während sie dauernd mit dem Smartphone telefoniert, ist auf einmal ihr Vater verschwunden. Auf der Suche ist auch ein Ehepaar, das gerade vom Urlaub aus Mailand zurückgekehrt ist - und zwar nach einem Betrüger. Dieser luchste der Ehefrau - eine hoffnungslose Schuhnärrin - eine Unterschrift ab, weil diese unbedingt ein Paar sündhaft teure Bio-Schlangenleder-High Heels haben wollte - ökologisch unbedenklich, versteht sich.



"Irgendwie ist hier ein Kind zu wenig", verzweifelt indes eine Referendarin, der gerade eine ihrer Schülerinnen abhanden gekommen ist. Dabei wollte sich das Mädchen eigentlich nur schnell noch vor der Zugabfahrt einen Döner holen - genau wie Fatima, die ihrer türkischen Mutter entwischt.



Dann gibt es noch einen um die ganze Welt gereisten Globetrotter, zwei - sich dauernd verpassende - deutsche und indische Geschäftsmänner, einen megacool rappenden Musiker sowie Freunde, die sich in die gleiche Studentin vergucken und viele mehr.



Ein Koffer voller Geld

Verliebt ist auch Fatima, die am Bahnhof auf ihren neuen Freund Romeo trifft. Ob dieser ihrer türkischen Mutter zusagt? Warum sieht auf einmal der abhanden gekommene Opa so "anders" aus? Und was hat es eigentlich mit dem ominösen roten Koffer voller Geld auf sich, der ein ums andere Mal absichtlich oder versehentlich den Besitzer wechselt und schließlich sogar zu sprechen beginnt? Fragen über Fragen!



Wie all diese Geschichten miteinander verwoben sind, das erfährt der Zuschauer erst zum Schluss, wenn tatsächlich alle - im positiven Sinne - "Bahnhof" verstehen. Bis dahin hatten die sich vor Lachen kugelnden Besucher jede Menge Spaß bei den vielen Verwechslungen und Missverständnissen, Irrungen und Wirrungen.



Eineinhalb Stunden beste Unterhaltung

Maßgeblich verantwortlich dafür war Stefanie Aust, deren - von vielen lustigen Einfällen und Details gespickte - tempo- und pointenreiche Inszenierung herrlich spritzig-frisch rüberkam. Voller Wort- und Situationskomik schaffte sie es - gemeinsam mit ihren tollen Darstellern, dass sich die Zuschauer eineinhalb Stunden an bester Unterhaltung erfreuen konnten, aber keineswegs Klamauk zu sehen bekamen.



Tolle Regieleistung, pralles Theater mit Herz, Witz und Tiefe und glänzend aufgelegte Mitwirkende garantierten einen fröhlich-frechen Spaß. Die begeisterten Gäste bedankten sich dann auch mit viel Beifall für die ebenso kurzweilige wie unterhaltsame Aufführung. Hierzu zählte auch Harald Weichert, ab 1. August Schulleiter am FWG, der allen Mitwirkenden für die tolle Performance dankte. Nach der Premiere gibt es am kommenden Samstag und Sonntag zwei weitere Vorstellungen.



Die Mitwirkenden

Die Darsteller sind : Eva Müller, Janina Hellgeth, Hannah Jakob, Lea-Sophie Thüroff, Chiara Mitter, Hanna Schmidt, Giuliana Heil, Johanna Hebentanz, Laura Konradi, Mika Hofmann, Julia Franke, Carina Rädisch, Leonie Liebermann, Sevilay Rehm, Alicia Krause, Annika Zipfel, Lara Eberhardt, Jule Ditsche, Anne Schelhorn, Marlene Nenninger, Eva Fiedler, Maxima Faller, Gina Wich, Nico Schneider, Vanessa Köhler, Lara Eberhardt, Nicole Hensch, Philipp Hoderlein, Timo Dütsch, Laura Franke, Maya Thron, Betty-Sue Kolb, Jana Schlee, Gina Marie Wunderlich und Jessica Kisiala, Emma Hut, Regie: Stefanie Aust, künstlerische Leitung: Alexandra Reiter.