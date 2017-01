Altes Pfarrhaus bewegt Gemüter

von HEIKE SCHÜLEIN

Den Burkersdorfern liegt ihre Dorferneuerung am Herzen: Das wurde bei der Sitzung deutlich, der viele Zuschauer beiwohnten. Über eine Entscheidung für ein kommunales Gemeinschaftshaus mit oder ohne ein unten integriertes Feuerwehrgerätehaus konnten sie sich aber noch nicht freuen. Da es dem Gremium zu viele offene Fragen gab, wurde der Tagesordnungspunkt vertagt. In der Bürgerfragestunde prangerten der Vorsitzende der Burkersdorfer Wehr, Hermann Müller, sowie Monika Putz die schlechten Zustände im Feuerwehrhaus - ein ehemaliges Milchhaus - an. Verursacht würden diese insbesondere durch Milchsäure, was alljährlich zu hohen Kosten führe. Auch unliebsame Mitbewohner in Form von Mäusen trieben ihr Unwesen. "Der Putz fällt einem auf den Kopf. Immer, wenn die Kinder- und Jugendfeuerwehr eine Übung abhält, habe ich Angst, dass etwas passiert", meinte Putz und ergänzte: "Es wird Zeit, dass man für Burkersdorf auch einmal etwas tut."



90 Prozent Förderung?

Bürgermeister Herbert Schneider (parteilos) informierte über ein Schreiben des Amtes für Ländliche Entwicklung (ALE) vom 19. Dezember, mit dem dieses Anträgen des Marktes Küps auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn für die Planung zustimmte und einen Fördersatz von 90 Prozent in Aussicht stellte.

Die Vorplanung und Schätzkosten von insgesamt rund einer Million Euro wurden durch Klaus Müller vom Ingenieurbüro IVS Kronach dargelegt. Die Vorplanung beinhaltete insbesondere die Sanierung und Neugestaltung der Ortsstraße Burgkunstadter Straße von der Einmündung der Kreisstraße bis einschließlich Einfahrtsbereich "Am Bach", die Sanierung und Neugestaltung der Ortsstraße "Am Bach" mit Abbruch des alten Sporthauses im Einmündungsbereich der Kreisstraße, der Anlage einer Gehwegverbindung zwischen den Ortsstraßen Burgkunstadter Straße und "Am Bach" sowie der Anlage von Parkplätzen im Bereich des Friedhofes.

Der Raserei in der Burgkunstadter Straße will man durch eine Einmündung im rechten Winkel Einhalt gebieten. Auch ein neuer Gehweg für die innerörtliche Kreisstraße ist im Rahmen eines separaten Landkreis-Projekts geplant. "Bei der Engstelle an der Kirche muss der Gehweg aufgelöst werden", informierte Müller. "Auf Wunsch der Bürger soll der Gehweg "Am Bach" auf die linke Fahrbahnseite gelegt werden, da sich hier die Bebauung befinde.

Im Planungsgebiet müssen Sanierungen an der Wasserleitung und am Kanalnetz vorgenommen werden. Die Wasserleitung in Burkersdorf sei wichtig, da damit der Hochbehälter und ein Großteil von Küps versorgt werde, erklärte Natalie Pöpperl vom Ingenieurbüro Schneider & Partner Kronach. Ein Austausch der Wasserleitung sei nicht notwendig.

Für den Planungsbereich "Sanierung und Umbau des alten Pfarrhauses zum Dorfgemeinschaftshaus beziehungsweise bei Bedarf Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses" war es notwendig, in einer Machbarkeitsstudie mögliche Umsetzungsvarianten gegenüberzustellen. Diese wurden von Alexander Hempfling vom Büro 3D-Architekten-Ingenieure Kronach vorgestellt. Man habe drei Varianten geprüft: Die Schaffung eines kommunalen Gemeinschaftshauses im alten Pfarrhaus aus dem Jahre 1651, auf der grünen Fläche sowie in Verbindung mit einem unten integrierten Feuerwehrhaus.

Bei der Variante A gebe es einige Probleme - so beispielsweise die schmale Küche und Treppen, wodurch kein Rollstuhlfahrer aufs WC käme. Dies wäre lösbar; ergäbe sich nicht ein großes Fragezeichen im Obergeschoss, das vor 40 Jahren in Eigenregie ausgebaut wurde. Hier wisse man nicht, was einen hinter der Verkleidung erwartet. Die Kirche habe sich noch nicht geäußert, was sie für das Grundstück und Pfarrhaus haben möchte. Den Sachwert habe er mit 84 000 Euro veranschlagt, symbolisch wohl aber eher einen Euro wegen des Unterhalts. Der Markt Küps müsste somit anfänglich 220 000 Euro investieren. An Folgekosten könnten über die Jahre aber bis zu 885 000 Euro zusammenkommen.



"Keine größeren Schäden"

Für die Variante B rechnete er mit Kosten von 260 000 Euro. Kosten für das Grundstück und Erschließung wurden nicht angesetzt, weil das Grundstück ohnehin für den Fest- und Spielplatz gekauft werden müsse. Die Variante C schlage mit etwa 555 000 Euro zu Buche. Förderung gebe es nur für das Gemeindehaus, nicht für die Feuerwehr-Räumlichkeiten. Der Bürgermeister verlas die Begutachtung des Fachbüros, in dem dieses dem Feuerwehrhaus einen guten und gebrauchsfähigen Zustand attestiert. Es seien keine größeren Schäden oder Mängel ersichtlich. Angeprangert wurde lediglich die Höhe des Tores. Zudem sollte eine thermische Trocknung im Keller erfolgen.

"Wir haben eine historische Chance für Burkersdorf", appellierte Wündisch. Er könne die Beurteilung des Feuerwehrhauses nicht nachvollziehen. 2. Bürgermeister Bernd Rebhan (CSU) informierte, dass er Rücksprache unter anderem mit ALE-Direktor Kießling gehalten habe.





Infos des Bürgermeisters und Beschlüsse



Ehrenamtskarte Mit Schreiben vom 23. Dezember stellte Wolfgang Neumann (SPD) den Antrag, dass Inhaber der Ehrenamtskarte eine Eintrittsermäßigung von 50 Prozent im Küpser Hallenbad erhalten sollen.



Gemeindeentwicklungskonzept Mit Schreiben vom 19. Dezember teilte ALE-Baudirektor Kießling mit, dass das Gemeindeentwicklungskonzept für den Markt Küps in dessen Arbeitsprogramm aufgenommen wurde. Das Startseminar an der Schule für Dorf- und Flurentwicklung in Klosterlangheim ist am 22. und 23. September 2017. Vier Wochen vor Seminarbeginn soll eine Liste potenzieller Teilnehmer eingereicht werden.



Dorferneuerung Mit einem weiteren Schreiben informierte das ALE, dass die Dorferneuerung Oberlangenstadt in die Arbeitsprogrammplanung 2017 als umfassende Dorferneuerung aufgenommen und gelistet wird. Denkbar wäre eine 90-prozentige Förderung. Eine Bürgerversammlung in Oberlangenstadt findet am 10. Mai um 19 Uhr im SSV-Sportheim statt.



Lerchenhoftrasse Am 7. Dezember 2016 fand ein interfraktionelles Gespräch hinsichtlich der Klage gegen die Planfeststellung zur Lerchenhoftrasse statt. Dabei kam man zum Ergebnis, dass eine Rücknahme der Klage derzeit aufgrund der Faktenlage nicht möglich ist. Der Fortgang bleibt abzuwarten.



Beschlüsse Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Solarpark Küps" sowie parallel die Änderung des Flächennutzungsplans fand die öffentliche Beteiligung statt. Mit den eingegangenen Stellungnahmen besteht Einverständnis. Der Bebauungsplanentwurf wurde beschlossen, der geänderte Flächennutzungsplan als zweite Änderung festgestellt. Für Wahlen und Abstimmungen wurde das Erfrischungsgeld 2017 auf 25 Euro, wegen des erhöhten Zeitbedarfs bei den Kommunalwahlen auf 40 Euro festgelegt. hs