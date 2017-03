Afrika im Fokus

von RONALD HECK

Die Misereor-Fastenaktion 2017 im Erstbistum Bamberg findet vom 10. bis 12. März in Kronach statt. "Die Welt ist voller guter Ideen. Lass sie wachsen." - unter diesem Motto will das katholische Hilfswerk den Blick auf die Kreativität und den Erfindergeist von Menschen weltweit lenken. Misereor kümmert sich weltweit um arme Menschen. Die diözesane Fastenaktion wird wird heuer im Dekanat Kronach eröffnet.



Hoher Geistlicher aus Afrika

In diesem Jahr steht vor allem das westafrikanische Burkina Faso im Fokus. Als besonderer Gast besucht Kardinal Phillipe Ouédraogo die Kreisstadt. Der 72-jährige Kirchenführer ist Erzbischof des Bistums Ouagadougou.

In Kronach wird der Geistliche auf Veranstaltungen und in Gesprächsrunden von einem der ärmsten Länder der Welt berichten. In seinem Priester- und Bischofsamt setze sich Ouédraogo dafür ein, solidarisch mit den Ärmsten in der Gesellschaft zu sein, erklärt das Erzbistum Bamberg. Der Leitspruch des Kardinals laute: "Man gibt, nicht weil man hat. Man gibt, weil man liebt."



Festgottesdienst am Sonntag

Die Aktion wird am Sonntag in der Stadtpfarrkirche St. Johannes der Täufer in Kronach eröffnet. Los geht es um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst, den der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick und Kardinal Ouédraogo zusammen gestalten.



Anschließend findet das Fastenessen im Pfarrzentrum statt. Die Aktion ist in einigen Pfarrgemeinden Tradition geworden: Man lädt während der Fastenzeit zu einem gemeinsamen Essen ein und spendet den Erlös an das Hilfswerk.



Ab 13 Uhr gibt es dann öffentliche Gespräche über das Beispielland Burkina Faso sowie über die Landwirtschaft in Westafrika und der Europäischen Union.



Infostände zu sozialen Projekten

Währenddessen tritt der Chor "Spirit Voices" aus Glosberg auf. Außerdem informieren unter anderem Misereor und der Eine-Welt-Laden "Karibu" aus Kronach über ihre Arbeit.



Im Rahmen der Veranstaltungsreihe können Interessierte ab dem 26. März auch die Ausstellung "Mensch Macht Milch" in Stadtpfarrkirche besuchen. Der Hamburger Fotograf Fred Dott stellt Gesichter und Geschichten der Landwirtschaft in Europa und in Burkina Faso aus.



Treffen mit Jugendlichen

Bereits am kommenden Freitag findet eine Auftaktveranstaltung zur Misereor-Fastenaktion statt: Ab 14 Uhr backen Jugendliche sogenannte Solibrote in der Bäckerei Oesterlein.Am Freitagabend gibt es für junge Menschen dann die Möglichkeit direkt mit Kardinal Ouedraogo zu sprechen - bei einem Treffen im "Jugend- und Kulturtreff Struwwelpeter" ab 18:30 Uhr in Kronach.





Infos: Kardinal Philippe Ouédraogo

Ouédraogo wurde 1945 geboren und 1973 zum Priester geweiht. Der promovierte Kirchenrechtler wurde 1996 zum Bischof von Ouahigouya ernannt und steht seit 2009 der Erzdiözese Ouagadougou vor. 2014 wurde er in das Kardinalskollegium berufen. Von 2001 bis 2007 war er Vorsitzender der Bischofskonferenz Burkina Faso-Niger. In seinem Amt fordert der Geistliche die Politik und Gesellschaft in Burkina Faso auf, sich stärker gegen Willkür und Ausgrenzung einzusetzen und solidarisch zu sein.