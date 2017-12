50.000 Euro Schaden bei Brand in Windheim

Rund 50.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwochmittag bei einem Brand in einer Garage im Steinbacher Gemeindeteil Windheim. Personen kamen dabei nicht zu Schaden, wie die Polizei mitteilt.



Kurz vor Mittag entdeckte eine Nachbarin das Feuer in der mit einem Einfamilienhaus verbundenen Garage. In der Garage stand ein abgestelltes Motorrad bereits lichterloh in Flammen. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnten den Brand jedoch schnell unter Kontrolle bringen. Durch das Feuer wurde auch ein abgestellter Traktor beschädigt.





Brandursache wird ermittelt

Nach bisherigen Erkenntnissen ging der Brand von dem Motorrad aus. Beamte der Ludwigsstädter Polizei stellten das Zweirad zur weiteren Untersuchung sicher. Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen der örtlichen Inspektion übernimmt die Kriminalpolizei Coburg die weiteren Ermittlungen zur Brandursache.



Neben der Polizei und den Feuerwehren aus Windheim, Steinbach am Wald und Ludwigsstadt waren auch Rettungskräfte des BRK-Kreisverbandes Kronach im Einsatz.