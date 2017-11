45 Jahre für das BRK tätig

In gemütlicher Atmosphäre würdigten der Geschäftsführer, Roland Beierwaltes sowie die stellvertretende Vorsitzende des BRK-Kreisverbandes, Heidi Beyerle, den Einsatz der Mitarbeiter. Insgesamt wurden 32 Beschäftigte für 10-, 20-, 25-jährige Treue zum Wohlfahrtsverband geehrt. Gerlinde Scherer konnte gar auf eine 45-jährige Tätigkeit beim BRK-Seniorenhaus in Kronach, beziehungsweise vorher in Weißenbrunn, zurückblicken. In knapp sechs Monaten wird sie in Rente gehen. Das Alter sieht man der 65-Jährigen nicht an. "Das macht das Altenheim!", schmunzelt sie. Kurz hält sie inne, denkt für einen Moment nach. "Was sich in all den Jahren doch geändert hat!" Damals war die Verweildauer der Senioren nicht so lange, den Begriff "Demenz" gab es noch nicht. Sechs-Bett-Zimmer gehörten zur Normalität, erzählt sie. In den Anfangsjahren haben sie geteilten Schichtdienst leisten müssen, deshalb war sie auch in einem der Zimmer, die es im Altenheim in Weißenbrunn für Mitarbeiter gab, untergebracht.

Manchmal sei man auch außerhalb der Arbeitszeiten zu den Bewohnern, um beispielsweise Gespräche zu führen, oder ein Spiel zu machen...

Gerlinde Scherer gesteht, dass sie in all den Jahren - obwohl es einige Wechsel auf Führungsebene gegeben hat - nie daran gedacht habe, ihren Arbeitgeber zu wechseln.

Solche Worte hört die Führung des BRK-Kreisverbandes gerne. Roland Beierwaltes sprach von 32 Jubilaren, die insgesamt 600 Jahre an Erfahrung im Pflegebereich vorweisen können. "Ihr seid die Botschafter des BRK-Kreisverbandes!"

Er wies darauf hin, dass es in der jetzigen Zeit nicht selbstverständlich sei, jahrzehntelang einem Arbeitgeber treu zu bleiben. Eine Jubilarfeier soll deshalb auch die Wertschätzung gegenüber solchen Mitarbeitern vermitteln. Er sprach davon, dass ein Job beim BRK, sei es in den Seniorenhäusern, bei der Sozialstation, in der Verwaltung oder auch als Rettungssanitäter nicht immer einfach sei. Aber: "Die Pflege ist der sicherste Beruf!"



Weiterhin bezeichnete Beierwaltes die Jubilare als Vorbilder. Er hoffe, dass dadurch der eine oder andere sich für eine Ausbildung im Pflegebereich entscheidet. Denn, wenn die sogenannten Babyboomer (damit meinte er die Geburtenjahrgänge Anfang 60-er ) in wenigen Jahren das Rentenalter erreichen, steige der Pflegebedarf enorm.

Im Namen der Belegschaft gratulierte Personalratsvorsitzender Uwe Daum. "Wir wissen, dass ihr gute Arbeit macht!". Danach nahmen die stellvertretende Vorsitzende Heidi Beyerle und der Schatzmeister Herbert Gögelein die Ehrungen vor.



Geehrt wurden für 45 Jahre: Gerlinde Scherer

25 Jahre: Thilo Ludwig, Jochen Schubert (beide Rettungsdienst); Johanna Zinner (Verwaltung),



20 Jahre: Petra Wagner, Bianca Nickol (BRK-Seniorenhaus Kronach), Monika Holzmann (Verwaltung), Birgit Krogull, Birgit Rebhan, Michael Seiler, Manuela Förtsch, Birgit Scherbel, Gabriele Bergner, Marianne Haase,, Manuela Hess, Monika Ruß,

Meike Schmidt, Guelser Tanrikulu, Sonja Martin, Monika Neubauer, Eveline Nichterlein, Anke Schrumpf (BRK-Seniorenhaus Ludwigsstadt)

10 Jahre: Stefan Döring, Siegbert Trebes (Rettungsdienst), Martin Lohmüller (Sozialstation), Doris Schott, Monika Simon, Irene Biesenack, Susanne Tittelbach, Karin Hertel (BRK-Seniorenhaus Kronach).