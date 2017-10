40-Jähriger vermisst - groß angelegte Fahndungsaktion im Raum Kronach

Seit Freitagvormittag wir der 40 Jahre alte Jörg Pfister aus dem Landkreis Sonneberg vermisst. Zuletzt hielt sich der Mann im Stadtgebiet Kronach auf. Umfangreiche Suchmaßnahmen mit einer großen Anzahl verschiedener Einsatzkräfte führten bislang noch nicht zum Auffinden des Mannes. Die Polizei Kronach bittet auch die Bevölkerung um Mithilfe.



Am Samstagabend meldeten Angehörige den 40-Jährigen, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, als vermisst. Freitagvormittag hatte sich der Mann noch in der Amtsgerichtsstraße in Kronach aufgehalten, seitdem fehlt von ihm jede Spur. Nur sein Auto konnte in der Oberen Stadt aufgefunden werden.



Noch in den Abendstunden machten sich mehrere Polizeibeamte und Rettungskräfte mit Unterstützung von Suchhunden und der Besatzung eines Polizeihubschraubers bis in die Morgenstunden hinein auf die Suche nach Jörg Pfister.



Samstagvormittag wurden die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen weiter intensiviert. Hierbei sind zeitweise bis zu 150 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und verschiedener Organisationen der Rettungsdienste in und um Kronach im Einsatz. Kräfte der Wasserrettung suchen mit Booten auf den Flüssen Haßlach und Kronach nach dem 40-Jährigen. Zudem ist die Bergwacht insbesondere rund um die Veste Rosenberg im Einsatz. Die Polizeibeamten suchen unter anderem auch im Stadtgebiet Kronach mit Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und Hunden weiter nach dem Vermissten.



Jörg Pfister ist 40 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und schlank. Er ist Brillenträger. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Jeans, blauem Sweatshirt und einer dunklen Jacke.



Personen, die Jörg Pfister, oder einen Mann, auf den die Beschreibung passen könnte, gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Kronach unter der Telefonnummer 09261/503-0 in Verbindung zu setzen.