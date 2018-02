4. Kronach Open Airs: "Wir sind auf Kurs"

Termine:

Ein bisschen ins Schwärmen geriet Eventmanager Rainer Ludwig bei der Präsentation des diesjährigen Programms im Kronacher Rathaus. "Es ist ein wunderbares Festspielareal mit ganz besonderem Flair. Highlights 2018: "Semper-House-Band" & Gunther Emmerich, "Old Beertown Jazzband", "Comedain Bembers" sowie Songkünstler Wolfgang Buck.Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein freute sich, dass es "auf der Festung nicht nur leuchtet", sondern dass auch die Kronacher Open Airs ein herausragendes Ereignis seien. "Wir sind auf Kurs, vermeldete das Stadtoberhaupt stolz und lobte auch Tourist-Informationschefin Kerstin Löw für ihren unermüdlichen Einsatz. "Der Sommer wird heiß und musikalisch in Frankonia", versprach im Anschluss Rainer Ludwig und pries gleich für den Auftakt am 13. Juni einen "besonderen und außergewöhnlichen Leckerbissen für alle Kenner der Musikszene" an. Spielen werden da nämlich die "Semper-House-Band" Dresden mit ihrem Stargast Gunther Emmerlich und die in Kronach bereits etablierte "Old Beertown Jazzband". "Die Dresdner Musiker sind oder waren zum Teil erste Solisten der Sächsischen Staatskapelle Dresden, die zu den bedeutentsten Orchestern weltweit gehört. Die Galionsfigur Gunther Emmerlich ist bestens bekannt als TV-Moderator", so Ludwig."Wer kennt sie nicht im Frankenland, diese alten Haudegen des Dixielands?" Gemeint hatte Ludwig damit die "Old Beertown Jazzband", die ihre Wurzeln zwar in Kronach hat, aber jetzt in der fränkischen Biermetropole Kulmbach zu Hause sei. "Sie versprechen freche Arrangements, exzellente Soli und einen gesunden Schuss fränkischen Humors."Ein halbes Jahrzehnt Heavy Metal Hardcore Comedy und sein 30-jähriges Frisurenjubiläum dagegen feiern die Comedian "Bembers" mit seinem Programm "Mit alles und Schaf". "Willkommen in der Bembers-Welt mit ihren bizarren Perspektiven und einem derben Humor." Brachial und weit unter der Gürtellinie sei seine Komik zwar, räumte Ludwig ein, aber "immer mit einem Augenzwinkern und extrem authentisch wie ein bunter Strauß H-Milch". "Das schwarze Schaf der Comedy-Szene" wird in Kronach die Perlen aus seinen letzten drei Soliprogrammen präsentieren. " Des Gwärch & des Meer" - so nennt der dialektische Songkünstler, Mundart-Lyriker und Geschichtenerzähler Wolfgang Buck sein aktuelles Soloprogramm. "Er besingt Orte, an die man sich sehnt, aber auch das Gwärch und Geduh, das man selber fabriziert", beschrieb Rainer Ludwig den Künstler. "Er nimmt den närrischen Zirkus der Wichtigtuer und Sprüchklopfer unter die Lupe. Gehetze, sinnlose Rennerei, Leistungsdruck, Arbeit und Nierensteine, all das sind seine Themen. Denn: des Glügg, die Liebe und das Lachen findet man ja nicht im Wegrennen, sondern im richtigen Leben."Voll auf ihre Kosten kommen sollen bei diesem Künstler vor allem die Genießer der Kuriositäten, des fränkischen Dialekts, Liebhaber tiefgründiger Songs und handgemachter Akustik-Gitarrenmusik.Tickets für diese drei Konzerte sind ab sofort erhältlich bei der: Tourist-Info Kronach (Tel. 09261/97236), unter: www.reservix.de und über die Hotline APP - Rainer Ludwig (Tel. 09221/75580).13. Juni: "Semper-House-Band" & Gunther Emmerlich, "Old Beertown Jazzband"4. Juli: "Bembers" (Programm "Mit alles und Schaf")25. Juli: Wolfgang Buck mit seinem Soloprogramm "Des Gwärch & des Meer"