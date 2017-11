177 regionale Kirchen im Porträt

Als Kunsthistoriker und Denkmalpfleger hat sich Robert Wachter schon immer für die Architektur der oft verschmähten Epoche der Nachkriegszeit, unter anderem auch mit ihren profanen Bauten aus Sichtbeton und Fertigteilen, interessiert. Durch sein zweibändiges Werk will der Kronacher Kreisheimatpfleger auf die Sakralbauten jener Epoche aufmerksam machen."Der immense Umfang meines Vorhabens offenbarte sich erst im Laufe der Zeit", gesteht er. 13 Jahre dauerte die Entstehung des Buches, beginnend von den Recherchearbeiten bis zum Druck. Durch die finanzielle Unterstützung des Erzbistums Bamberg konnte die Dissertation im Wert von 199 Euro am 11. Oktober in der St. Joseph Kirche in Nürnberg in seiner jetzigen Buchform nun präsentiert werden.Das sieben Kilo schwere Nachschlagewerk umfasst 1136 Seiten.In zwei Bänden werden 177 Kirchenbauten, die während des Episkopats von Josef Schneider errichtet wurden, porträtiert und analysiert. Mehr über die Hintergründe der Dokumentation und deren immense Bedeutung für das Erzbistum erfahren sie hier