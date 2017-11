Bastelt eure Wundermaschine

Ach, so ein paar Roboter für zu Hause wären schon praktisch: Einer erledigt die Hausaufgaben, der andere räumt währenddessen das Zimmer auf und der dritte putzt einem abends die Zähne und erzählt dabei obendrein Witze. Wünscht ihr euch auch so eine Wundermaschine? Dann erfinde sie doch einfach!

Macht mit bei unserem großen KLARTEXT!-Bastelwettbewerb und baut, klebt, knetet, faltet oder lötet eure spezialgelagerte Wundermaschine zusammen. Schreibt uns einen Steckbrief dazu: Wie funktioniert eure Maschine? Aus welchen Materialien besteht sie und wie habt ihr sie gebaut? Was kann sie bzw. was kann sie in eurer Fantasie? Hat die Wundermaschine einen Namen?



Lego-Sets zu gewinnen

Mitmachen können alle kreativen Tüftlerinnen und Bastler von acht bis 14 Jahren. Ihr könnt alleine oder mit euren Klassenkameraden teilnehmen - es gewinnt immer die Klasse!

Die acht lustigsten und kreativsten Einsendungen belohnt unsere Jury mit robototastischen Preisen: Lego sponsert dazu vier programmierbare Robotic-Sets von Lego Boost. Mit denen lernt ihr, wie man codiert und Robotern Bewegungen beibringt. Und es gibt vier WeDo-Sets von Lego Education. Die sind speziell für den Einsatz in Kita, Kindergarten und Schule konzipiert: Eure Lehrer können sich aus mehreren Forschungsprojekten Aufgaben für euch aussuchen. Die löst ihr dann mit verschiedenen Bauelementen und Legosteinen. Dabei kommt dann zum Beispiel "Luna" (Foto) heraus. Mit einfacher Programmiersprache bringt ihr dem kleinen Roboter etwas bei.



Einsendeschluss 19. Januar 2018

Also, holt die Bastelsachen raus und macht euch ans Werk! Weil eine Wundermaschine eine komplizierte Sache ist, geben wir euch Zeit: Schickt sie mit dem dazugehörigen Steckbrief bis zum 19. Januar 2018 an die Mediengruppe Oberfranken, KLARTEXT!-Team, Gutenbergstraße 1 in 96050 Bamberg. Schreibt euren Namen, eure Schule und Klasse dazu. Unser Tipp: Bittet eure Lehrer, euch ein bisschen Zeit im Kunst- oder Technikunterricht für eure Bastelprojekte freizuräumen!