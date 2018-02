Comics zeichnen mit dem Popel-Zeichner

Na, da pennt doch schon wieder einer mit offenen Augen in der Mathestunde: Klar, Popel ist in Gedanken bei Helga. Gleichungen und Hausaufgaben sind ihm da ziemlich egal.

Jeden Tag erschafft Thorsten Trantow an seinem Schreibtisch einen neuen Comicstreifen mit einem lustigen Abenteuer, das Popel, Nachgelaufen, Helga und die anderen Freunde erleben.

Wie er auf immer neue Ideen kommt und worauf es beim Comiczeichnen ankommt, erklärt er am 7. März bei zwei Workshops. Und mit etwas Glück kannst Du dabei sein. Drucke das Anmeldeformular aus, fülle es aus und lasse es von deinen Eltern unterschreiben. Schicke es uns bis zum 28. Februar zurück - entweder per Post an Mediengruppe Oberfranken , Redaktion KLARTEXT!, Gutenbergstraße 1 in 96050 Bamberg oder scanne das Formular ein und maile es uns an klartext@infranken.de.

Der Kurs ist kostenlos. Aber du musst trotzdem etwas tun: Denke dir eine Frage aus, die du Thorsten Trantow stellen möchtest. Bevor es ans Zeichnen geht, dürft ihr ihn nämlich in einer richtigen Pressekonferenz interviewen. Viel Glück!

Hier die Daten im Überblick:



Was? Zeichenkurs und Pressekonferenz mit Thorsten Trantow

Wann? Mittwoch, 7. März 2018. Kurs 1: 13.30-15.30 Uhr; Kurs 2: 16-18 Uhr

Wo? Verlagsgebäude der Mediengruppe Oberfranken, Gutenbergstraße 1 in 96050 Bamberg

Wie? Bewirb dich mit einer Frage an Thorsten Trantow und fülle den Bewerbungsborgen aus

Einsendeschluss : ist Mittwoch, 28. Februar 2018