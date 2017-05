Schüler gehen freiwillig baden

Vor den Faschingsferien gab es einen außergewöhnlichen Tag an unserer Schule: Die Schüler waren bei verschiedenen Veranstaltungen. So beteiligte sich die Hälfte der Klasse 8bM am Schwimmwettbewerb des Landkreises Forchheim, während die anderen am Aktionstag Berufsorientierung teilnahm.





Wettschwimmen und ein "Arschbomben-Wettbewerb"



Die Mittelschule Gräfenberg machte beim Schwimmwettbewerb des Landkreises mit. Gegen 7.50 Uhr trafen sich die Schüler von der fünften bis zur neunten Klasse in der Aula. Nur diejenigen durften mit, die sich auch wirklich beteiligen wollten. Kurz darauf kamen zwei Lehrer, um uns abzuholen.

Um 8 Uhr ging es mit dem Bus nach Forchheim ins Königsbad. Nachdem wir umgezogen waren, trafen wir uns in der Schwimmhalle, wo der Wettkampf stattfand. Als Erstes durften sich die Schwimmer einschwimmen. Die Lehrer, die die Schüler betreuten, klärten ab, wer welchen Wettbewerb schwimmt.

Der Wettbewerbsleiter rief Schüler von der Mittelschule Gräfenberg und der Ebermannstädter Schule auf. Jeder strengte sich an und wollte den Sieg. Um 10 Uhr gab es eine kurze Pause, die fast alle auf der Rutsche verbrachten. Nach der Pause stand noch das Ausdauerschwimmen an. Zum Schluss gab es einen "Arschbomben-Wettbewerb", den die Mittelschule Gräfenberg für sich entschied.

Alle Schüler machten sich fertig für die Abfahrt um 12 Uhr. Alle Schwimmer waren erschöpft, aber stolz auf den Sieg.

Diesen Artikel haben Markus und Alisha aus der Klasse 8bM der Mittelschule Gräfenberg verfasst.







Talente entdecken und sich selbst kennenlernen

Parallel zum Schwimmtraining veranstaltete die Mittelschule Gräfenberg mit der Universität Bamberg einen Aktionstag. Die Siebt- bis Neuntklässler wurden zuvor in ihre Gruppen aufgeteilt, und bekamen einen Zettel, auf dem stand, in welchen Workshops sie sich treffen sollten. Die Themen dieser Workshops waren: "Das sind meine Talente" oder "Das kann ich mit anderen", "Das kann ich werden" und "Das bin ich".

Dieser Tag sollte dazu dienen, dass sich die Schüler auf ihr Berufsleben vorbereiten. Die Studierenden der Universität Bamberg arbeiteten mit der Schulleitung der Mittelschule Gräfenberg zusammen. Die Schüler lernten, sich zu bewerben, sich zu orientieren, Talente zu entdecken und ein Gefühl dafür zu bekommen, was sie erreichen könnten. Im Teil "Das sind meine Talente", konnten die Schüler ihre Talente wertschätzen. Bei "Das kann ich mit anderen", konnten die Schüler herausfinden, was sie zusammen mit ihren Freunden besser machen könnten. Bei "Das kann ich werden", sollte man sich in die Rolle eines Bewerbers in einem Vorstellungsgespräch hineinversetzen. "Das bin ich", war schließlich ein Workshop, bei dem man sich selbst einschätzen und einen Beruf für sich finden sollte.



Diesen Artikel haben Florian, Jarn und Nico aus der Klasse 8bM der Mittelschule Gräfenberg verfasst.