Habt ihr schon mal festgestellt, dass morgens in der Schule etwas komisch war? Vielleicht stand euer Stuhl plötzlich im Klassenzimmer nebenan? Oder in eurem Mathebuch fehlten zwei Seiten, die am Vortag ganz sicher noch drin waren? Wer weiß, vielleicht geistert ja nachts ein Gespenst durch eure Schule? Wie jetzt, es gibt gar keine Gespenster? Dann wird's aber Zeit, dass ihr den Sponk kennenlernt! "Das ist ein Nacht-Monster. Aber er ist ein totaler Angsthase und traut sich nicht, nachts zu spuken, weshalb er großen Ärger mit der Spukbehörde hat", erklärt Petra Ringelmann. Die Frau mit den dunkelbraunen Haaren, die ihr gerade so über die Ohren gehen, steht zusammen mit ihrer Freundin und Kollegin Barbara Bollerhoff vor dem Alten Rathaus in Bamberg.



Zu zweit hat man weniger Angst

Zusammen sind die zwei das Künstlerinnen-Duo Ringelhoff und Bollermann. Auf der Suche nach guten Plätzen für ihre Kunstwerke kommen die beiden viel herum in Bambergs Altstadt.

Und eines Nachts haben sie dabei den Sponk kennengelernt. Große Angst hatten die beiden Frauen allerdings nicht vor ihm, verrät Barbara Bollerhoff: "Nacht-Monster hört sich zwar erst einmal gefährlich an. Aber der Sponk ist ein liebliches Nacht-Monster."

Und der kleine Angsthase hat großes Glück, denn er lernt eines Nachts die Gespenster-Dame Rosamunde kennen. "Die ist genauso ein Schisser wie der Sponk", weiß Petra Ringelmann. "Sie hat nämlich Angst, sich zu verlaufen."

Doch zusammen erleben die beiden in Bamberg viele Abenteuer und müssen wegen der Freundschaft zum anderen über sich hinauswachsen und ihre Ängste überwinden. "Die Gemeinsamkeit macht sie stark", erzählt Barbara Bollerhoff.

Und das ist auch gut so! Denn auf ihrem Abenteuer-Trip durch Bamberg müssen sie sich zum Beispiel aus einem Müllauto befreien, eine Entführung verhindern und vieles mehr.



Soll man böse oder lieb sein?

Und dann treffen sie plötzlich Knarre. Der ist ein echtes Monster. Und nicht gerade der sympathische Typ. "Rosamunde und der Sponk müssen sich jetzt entscheiden", sagt Petra Ringelmann und zwinkert verschwörerisch. "Wollen sie echte Gespenster und damit auch böse werden? Oder schaffen sie es vielleicht ganz anders?" Wenn ihr das herausfinden möchtet, dann macht bei unserem KLARTEXT!-Malwettbewerb mit: Stellt euch vor, es gibt in euer Schule ein Gespenst. Wie sieht es aus? Wie heißt es? Wo lebt es? Was macht es am liebsten? Denkt euch was aus! Schreibt auch einen kurzen Text zu eurem Bild (bitte pro Klasse nur drei einsenden). Eine Jury kürt die schönsten Bilder. Die zwei Gewinnerklassen bekommen je einen Klassensatz der Sponkbücher und werden von den beiden Künstlerinnen auf eine Sponk-Tour durch Bamberg eingeladen. Dazu gehört dann auch eine interaktive Sponk-Lesung. Also, spukt - ääh malt doch gleich mal los!





So könnt ihr beim Wettbewerb mitmachen

Aufgabe Stellt euch vor, in eurer Schule spukt ein Gespenst herum. Wie sieht es aus? Malt uns ein Bild. Pro Klasse bitte maximal drei Bilder einsenden.



Gewinnen Zwei Klassen bekommen einen Klassensatz Sponk-Bücher und machen mit dem Künstlerinnen-Duo Ringelhoff und Bollermann eine Sponk-Stadtführung durch Bamberg mit einer interaktiven Lesung.

Teilnehmen Mitmachen können alle Grundschulklassen, die in diesem Schuljahr bei KLARTEXT! mitmachen (werden).



Einsendeschluss ist der 30. Juni 2017.



Ab die Post Bilder und kurzen Text dazu an die Mediengruppe Oberfranken, Schulprojekt KLARTEXT!, Gutenbergstraße 1 in 96050 Bamberg schicken.





Buchtipp

Die Abenteuer von Sponk und Rosalinde könnt ihr nachlesen in dem Buch "Hier spukt ... der Sponk! ...in Bamberg von Petra Ringelmann und Barbara Bollerhoff alias Ringelhoff und Bollermann. Es ist im Bamberger Verlag EduArts erschienen, hat 123 Seiten (gebunden) und kostet 12,95 Euro. Die ISBN-Nummer lautet: 978-3-9814836-4-2