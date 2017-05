Bamberger Kaulbergschüler setzen Grenzen

Kommt der mir zu nahe? Will ich das? Oder fühlt sich das bedrohlich an? Mit Hilfe des Theaterstücks "Geheimsache Igel" des Autors Olaf Krätke haben sich die Jungen und Mädchen an der Bamberger Kaulbergschule mit dem Thema sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche auseinander gesetzt. Das Stück von Olaf Krätke gehört zu einem Theaterprojekt, das die Organisation Kiwanisclub Bamberg im Februar mit der Bamberger Kaulbergschule auf die Bühne gebracht hat. Wie der Club mitteilt, konnten die Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse lernen, eine als bedrohlich empfundene Situation der (sexuellen) Gewalt richtig einzuschätzen. Im Anschluss an die Vorstellung erfuhren die Zuschauer, wie wichtig es ist, in gefährlichen Situationen "Nein" sagen zu können. Das Projekt soll an weiteren Schulen in Bamberg fortgesetzt werden.