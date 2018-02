Zweiter tödlicher Unfall auf A3 innerhalb von zwei Stunden: Lastwagen fährt auf Stauende auf

Zu einem zweiten tödlichen Verkehrsunfall ist es am späten Mittwochabend auf der A 3 bei Schwarzachgekommen. Dem Sachstand der Polizei nach hat wohl erneut ein Lastwagen-Fahrer ein Stauende übersehen und ist gegen 23.10 Uhr auf einen Sattelzug aufgefahren. Der Beifahrer des auffahrenden Lastwagen erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.



Während die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried noch mit der Aufnahme eines tödlichen Verkehrsunfalles am Biebelrieder Kreuz beschäftigt war, ereignete sich wenige Kilometer davor ein weiterer tödlicher Verkehrsunfall. Der Fahrer des Sattelzuges hatte offenbar ebenfalls das Stauende zu spät erkannt und war kurz zuvor auf einen bereits stehenden Lastwagen aufgefahren.



Schwere Verletzungen und ein Toter



Der Beifahrer im auffahrenden Lastwagen verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Beide Lastwagen-Fahrer erlitten schwerer Verletzungen und kamen nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Gliederzuges konnte sich noch selbstständig aus der vollständig zerstörten Fahrerkabine befreien, der Fahrer des Sattelzuges war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.



Für die Dauer der Rettung der Unfallbeteiligten aus den Fahrzeugen und die Unfallaufnahme musste die A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt vollständig gesperrt werden. Das Bayerische Rote Kreuz übernahm die Versorgung der im Stau Wartenden und verteilte unter anderem warme Getränke.