Zweifel an Zweitwohnsitz scheinen ausgeräumt

Der Vorwurf, FW-FBW-Fraktionsvorsitzender Uwe Pfeiffle unterhalte eine Briefkastenadresse in Kitzingen, um seinen Stadtratssitz zu behalten, scheint vom Tisch zu sein. Laut eines Schreibens von Oberrechtsrätin Susanne Schmöger habe eine melderechtliche Überprüfung ergeben, dass die von Pfeiffle angegebene Zweitwohnung in der Kaiserstraße in Kitzingen kein Scheinwohnsitz ist.

Am Zweitwohnsitz ist nichts zu beanstanden

Angesichts der Brisanz der Geschichte hat sich die Stadt die Prüfung offensichtlich nicht leicht gemacht. Nach mehrfachen Anhörungen sei an der Meldung der Nebenwohnung rechtlich nichts zu beanstanden, schreibt Schmöger. Es seien „ausreichend Anhaltspunkte für eine – wenn auch nur gelegentlich – erfolgende Nutzung vorgetragen und belegt“ worden. Damit ändere sich nichts am Stadtratsmandat Pfeiffles, das bei Zweifeln an der melderechtlichen Legalität der Wohnung in der Kaiserstraße wohl gefährdet gewesen wäre.

Wallrapp brachte möglichen Scheinmietvertrag zur Sprache

Zweifel an einer echten Existenz einer Nebenwohnung des in Mainstockheim lebenden FW-Stadtrats waren im Zusammenhang mit einem inzwischen wohl ausgestandenen internen FW-FBW-Streit aufgekommen. Ex-Freie-Wähler-Stadträtin Jutta Wallrapp hatte in dem Konflikt auch einen möglichen Scheinmietvertrag Pfeiffles thematisiert. Die Gegenspielerin des Fraktionschefs wollte am Dienstag das Ergebnis der melderechtlichen Prüfung nicht kommentieren. Sie werde dies aber mit ihrer Anwältin besprechen, so Jutta Wallrapp auf Anfrage dieser Redaktion.

Die Affäre war im Frühjahr dann als Eingabe bei der Rechtsaufsicht im Kitzinger Landratsamt gelandet. Die spielte den Ball an die Stadt zurück. Da es um Pfeiffles Zweitwohnsitz und damit um sein Verbleiben im Stadtrat gehe, müsse die Stadt das Melderegister selbst prüfen – was jetzt wohl abgeschlossen ist.

Streit ist zu Ende

Beendet ist inzwischen auch der Knatsch innerhalb der Freien Wähler Kitzingen. Wallrapp hat die FW-FBW-Fraktion verlassen – seit 1. Mai. Damit reagierte sie auf den Rauswurf ihrer einstigen Ratskollegen Pfeiffle, Manfred Freitag und Dietrich Hermann, die Ende März den Ausschluss per Schreiben an OB Siegfried Müller offiziell gemacht hatten.

Dagegen hatte sich Wallrapp anfänglich – auch anwaltlich – gewehrt, später dann den Widerstand aufgegeben, um „wieder Ruhe einkehren“ zu lassen. Die einstige Fraktionschefin – bis August 2016 – ist inzwischen fraktionslose Stadträtin.

Das Ausscheiden Wallrapps und die auf drei Stadträte geschrumpfte FW-FBW-Fraktion werden in der Stadtratssitzung am 1. Juni Thema sein. Dabei geht es um die Besetzung von Ausschüssen und um Referentenposten. Beispielsweise den von Jutta Wallrapp, die bislang für den Tourismus zuständig ist.