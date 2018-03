Zwei Unfälle mit Hase und Biber

Am Dienstag waren ein Hase und ein Biber die Ursache für zwei Unfälle. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der erste in der Nacht zum Dienstag. Ein 36-Jähriger war mit seinem Suzuki von Prichsenstadt in Richtung Neuses am Sand unterwegs. Kurz nach dem Ortsschild sprang ein Hase auf die Fahrbahn und wurde vom Auto erfasst. Der Schaden beträgt 300 Euro.

Am Morgen stieß ein 41-jähriger Lasterfahrer, der auf der Staatsstraße 2271 von Marktsteft nach Marktbreit fuhr, nach der Einmündung zur Kreisstraße 23 mit einem Biber zusammen. Das Tier starb noch an der Unfallstelle. Der Schaden am Laster beträgt laut Polizeibericht rund 750 Euro.