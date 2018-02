Am Donnerstag ereigneten sich zwei Unfälle im Landkreis.

Wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt, war eine 49-jährige Autofahrerin am Nachmittag zwischen Dettelbach und Mainstockheim unterwegs. Unter der Autobahnbrücke hielt die Frau an und wollte mit ihrem Peugeot wenden, übersah aber einen in Richtung Mainstockheim fahrenden Opel. Die Autos stießen zusammen. Schaden: 7000 Euro.

Am Donnerstagabend erfasste auf der Strecke zwischen Abtswind und Rüdenhausen ein 55-jähriger Autofahrer ein Reh, das die Fahrbahn kreuzte. Das Tier rannte nach dem Zusammenstoß davon. Schaden: 1500 Euro.