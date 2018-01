Zwei Fahrer mit Waffen erwischt

Bei Kontrollen auf der A 3 haben Autobahnpolizisten zwei verbotene Waffen sichergestellt und einen Kraftfahrer, der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, vorübergehend aus dem Verkehr gezogen.

Wie die Polizei berichtet, überprüften Beamte der VPI Würzburg-Biebelried am Dienstag gegen 16 Uhr bei Randersacker einen Skoda. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs nach verbotenen Gegenständen oder illegalen Substanzen fanden sie im Gepäck des 39-jährigen Fahrers ein verbotenes Springmesser: Die Klinge war länger als erlaubt.

In der Nacht zum Mittwoch stoppte eine Polizeistreife gegen 22.15 Uhr in der Rastanlage Haidt-Süd einen Kleintransporter. Der aufgebrachte Fahrer machte auf die Beamten den Eindruck eines Rauschgiftkonsumenten. Ein Test erhärtete ihren Verdacht und wies auf die Einnahme von Cannabisprodukten hin. Der Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Als sie den 27-jährigen Mann durchsuchten, kam ihnen auch noch ein Einhandmesser in die Finger, das griffbereit in seiner Bauchtasche untergebracht war, heißt es im Polizeibericht.

Gegen die beiden Männer aus östlichen Nachbarländern Deutschlands wurden Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz eingeleitet.

Der 27-Jährige, gegen den auch wegen einer Fahrt unter Rauschgifteinfluss ermittelt wird, hat außerdem mit einem Fahrverbot zu rechnen.

Er durfte erst nach einer mehrstündigen Zwangspause die Fahrt fortsetzen, berichtet die Polizei außerdem.