Zustimmung zur Generalsanierung des Egbert-Gymnasiums

Mit der geplanten Sanierung des Egbert-Gymnasiums in Münsterschwarzach lag dem Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend ein umfangreicher Bauantrag vor: Mit Ausnahme der beiden Turnhallen sollen alle baulichen Anlagen generalsaniert werden. Das beinhaltet die energetische Sanierung, ein Brandschutzkonzept nach aktuellen Richtlinien, eine Verbesserung der Barrierefreiheit und Anbauten zur Erweiterung der bestehenden Klassenräume. Die Bauarbeiten erstrecken sich vom Mai 2018 bis ins Jahr 2023 und sollen im laufenden Schulbetrieb durchgeführt werden. Derzeit liegen die Pläne zur Zuschussklärung bei der Regierung von Unterfranken. Die Räte stimmten dem Bauantrag zu.

Weitere Punkte der Sitzung waren:

• Der Bauvoranfrage für einen Bungalow in Winkelform mit 22 Grad Walmdach auf dem ehemaligen Gärtnereigelände Stöhr stimmten die Räte mehrheitlich nicht zu, da damit der ortstypische Charakter des Altortes mit fränkischem Baustil nicht gewahrt bleibt. Allerdings macht dabei auch das Amt für ländliche Entwicklung Druck, das bei Genehmigung solcher Bauten im Dorferneuerungsgebiet mögliche Fördergelder für andere Vorhaben kritisch sieht.

• Die Anfrage der Stadt Dettelbach auf eine gemeinsame interkommunale Allianz (ILEK) beantworteten die Schwarzacher negativ, denn sie sind bereits in der ILE Dorfschätze und sehen mögliche Kosten aber keine zusätzlichen Vorteile kommen.

• Die Kanalsanierung im Bereich der Bushaltestelle Gerlachshausen wird auf das kommenden Jahr verschoben. Da das Ausschreibungsergebnis mit gut 45 000 Euro fast 100 Prozent über der Kostenschätzung lag, wird neu ausgeschrieben.

• Der Auftrag für die Gestaltung eines neuen Logos für die Gemeinde geht an das Grafikbüro Reißmann in Dettelbach für 773 Euro.

Neues Fahrzeug für die Feuerwehr

• Die Feuerwehr Hörblach erhält ein neues Fahrzeug, ein TSF-L für geschätzte 125 000 Euro. Die Regierung von Unterfranken hat dafür bereits einen Zuschuss in Höhe von 42 000 Euro bewilligt.

• Nach einem Gespräch mit der Bürgerinitiative hat die Firma LZR mit dem weiteren Sandabbau in Hörblach begonnen, wie Bürgermeister Volker Schmitt erläuterte. In dem Gespräch wurden die Zeiten für den Abbau vorgestellt und ein Bodengutachten an die BI übergeben, das derzeit vom Wasserwirtschaftsamt geprüft wird.

• Nach Aussagen des staatlichen Bauamts ist die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der B 22 im Bereich der sanierten Mainbrücke nun nicht mehr nötig, die Schilder sind entfernt. Das stößt bei den Räten auf Unverständnis, da es nun auch an der Einfahrt nach Schwarzenau weder eine Geschwindigkeitsbegrenzung noch ein Überholverbot mehr gibt. Die Verkehrsbeschränkungen haben nach Meinung der Räte schwere Unfälle im Einmündungsbereich verhindert, so dass sich die Verwaltung an das Amt wenden wird, um die alte Beschilderung wieder zu bekommen.

Neues Ratsmitglied

• Heiko Bonsack wurde am Dienstagabend als neuer Gemeinderat in Schwarzach von Bürgermeister Volker Schmitt vereidigt. Er rückt für Christine Keppner-Siegert auf der CSU-Liste nach, die ihr Amt aus beruflichen Gründen niedergelegt hatte. Bonsack übernimmt auch die Ausschusssitze Keppner-Siegerts, neuer Fraktionssprecher der CSU ist Thomas Weckert.