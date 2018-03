Zusammenstoß beim Rückwärtsfahren

Am Freitagmorgen mussten an der Kreuzung der Wiesentheider Bahnhofstraße zur Balthasar-Neumann-Straße ein Mercedes und der BMW dahinter wegen eines abbiegenden Lkw warten. Der 57-jährige Mercedes-Fahrer wollte dem Lkw das Abbiegen erleichtern und fuhr rückwärts. Dabei stieß er laut Polizeibericht mit seiner Anhängerkupplung gegen den bereits hinter ihm wartenden BMW. Am dem entstand ein Blechschaden von 1000 Euro.