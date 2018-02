Zusammenstöße und Einbrüche

Auto übersehen: Zusammenstoß

Als am Montagnachmittag ein Autofahrer in der Wörthstraße in Kitzingen mit seinem Seat vom Fahrbahnrand anfuhr, übersah er einen vorbeifahrenden Audi A 3 und stieß mit diesem zusammen. Schaden: 5500 Euro.

Reh von Auto erfasst: 2000 Euro Schaden

Am frühen Montagmorgen befuhr ein Autofahrer die Staatsstraße von Kleinlangheim in Richtung Großlangheim. Ein Reh, das plötzlich die Fahrbahn kreuzte, wurde von dem Wagen erfasst und getötet. Schaden: 2000 Euro.

Gartenhaus am Kindergarten aufgebrochen

Im Verlauf der vergangenen Woche drangen bisher unbekannte Täter auf das Areal des Kindergartens in der Alemannenstraße in Kitzingen ein. Ein Gartenhaus, das als Geräteschuppen für diverse Spielgeräte dient, wurde aufgebrochen. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro.

Auto aufgebrochen

Ein schwarzer BMW, der in der Zeit von Dienstag, 18. April, bis Montag, 24. April, in der Prof.-Jäcklein-Straße in Volkach parkte, wurde von Unbekannten aufgebrochen. Dabei wurde das Schloss an der Fahrertüre herausgebrochen und aus dem Fahrzeuginneren die Abdeckung für das Diagnosegerät gestohlen. Schaden: 1500 Euro.

Auto während des Weinfestes beschädigt

Während des Weinfestes in Untereisenheim am 22. April ist zwischen 20.15 und 3 Uhr ein grauer Audi A6, der neben dem Festzelt auf dem Platz geparkt war, beschädigt worden. Hinweise an die Polizei in Gerolzhofen, Tel. (0 93 82) 94 00.

Hinweise zur Täterermittlung bei den ungeklärten Fällen erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel. (0 93 21) 14 10.