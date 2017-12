Zum runden Geburtstag bestes Schöppel-Wetter

Besser hätte es für das 40. Weinfest in Gaibach kaum kommen können, zumindest was das Wetter betraf. Die bedrohlich dunklen Regenwolken entluden sich nicht über den Weinfestgästen, und auch bei und nach dem traditionellen Zug am Samstagabend vom Feuerwehrhaus zum Weinfestplatz im malerischen Schlosshof Gaibach hielten die Wolken dicht. Den Festzug selbst führten die Gaibacher Weinprinzessin Katrin Engelhardt, Julia Skorepa (eine ihrer Vorgängerinnen) und Landrätin Tamara Bischof an, gefolgt vom Volkacher Ratsherrn, dem Kartäuser Mönch und dem Obervolkacher Landsknecht als Symbolfiguren und einer Reihe Weinprinzessinnen der Region. Dahinter marschierten Volkacher Stadträte und die Ehrengäste. Für die passende Musik sorgte die Musikkapelle Gaibach, deren Mitglieder nach den kurzen Grußworten und den obligatorischen Weinprinzessinnen- und Symbolfigurenfotos für die Zuschauer entweder selbst mitfeierten oder sich ihren Aufgaben in der Helferrunde des Weinfestes widmeten. Musikalisch unterhielten die Musiker von MeeBlech. Darüber freuten sich (auf dem Foto) Weinprinzessin Katrin und Ratsherr Werner Burger. Der Weinfest-Sonntag begann mit einem zünftigen Frühschoppen, der nahtlos in einen fränkischen Mittagstisch überging. Am Nachmittag spielte das Nachwuchsorchester des Jugendblasorchesters Volkach, abends war die Musikkapelle Gaibach am Zug. Das Fest klingt an diesem Montag mit dem Trio FranKinelli aus. Foto: Guido Chuleck