"Zuhause ist für mich eher ein Zustand als ein Ort"

Kitzingen Seit Jahrtausenden faszinieren uns Menschen „Magische Orte“ wie Stonehenge, Mont Saint-Michel, Meteora und Carnac. Auch Hartmut Krinitz hat sich von ihnen verzaubern lassen. Der bekannte Reisefotograf hat all diese Orte aufgesucht und das Erlebte in Bildern festgehalten, die er am Sonntag, 11. März, in Kitzingen präsentieren wird. Er nimmt die Besucher nicht nur mit zu weltbekannten Monumenten, sondern auf abenteuerliche Wege zu „vergessenen“ Stätten.

Frage: Als Reisejournalist sind Sie ständig unterwegs. Vermissen Sie nicht manchmal das Gefühl, zuhause zu sein?

Hartmut Krinitz: Rechnet man Vortragstourneen und Reisen zusammen, bin ich im Jahr tatsächlich acht bis neun Monate unterwegs, und wenn ich mich dann tatsächlich mal Zuhause im Schwarzwald aufhalte, stehen meistens intensive Bürozeiten an, die ja auch zu meinem Beruf als Fotojournalist gehören.

Da ich aber seit meinem 14. Lebensjahr ein „Rolling Stone“ bin, also immer sehr viel unterwegs war, gelingt es mir meist gut, mich dort zuhause zu fühlen, wo meine Füße gerade stehen. In diesem Sinne ist „zuhause“ für mich eher ein Zustand als ein Ort.

Wie muss man sich Ihren Reisekoffer vorstellen? Ist vor lauter Ausrüstung noch Platz für „normales Gepäck“?

Hartmut Krinitz: Einen Koffer besitze ich gar nicht. Meist bin ich mit dem VW-Bus unterwegs, manchmal mit dem Boot und regelmäßig auch mehrtägig mit dem Rucksack. Das Foto-Equipment nimmt natürlich reichlich Raum ein und so geht es beim weiteren Gepäck eher spartanisch zu.

Aber ich lebe gerne in und mit der Natur. Draußen sein ist mein natürliches Biotop.

In Kitzingen zeigen Sie „Magische Orte“. Welcher Ort hat sie am meisten fasziniert?

Hartmut Krinitz: An den „Magischen Orten“ habe ich zehn Jahre lang gearbeitet. Die Reisen führten mich immer wieder kreuz und quer durch Europa. Diesen einen Lieblingsplatz gibt es aber nicht. Dazu sind die besuchten Orte zu verschieden.

Weltberühmte Plätze wie Stonehenge, der Mont-Saint-Michel oder Carnac treffen auf die Besteigung des heiligen Berges der Katalanen mit einem Esel, eine Wanderung von Santiago de Compostela ans „Ende der Welt“ oder die Nacht auf der weltabgeschiedenen Mönch-Insel Skellig Michael vor der irischen Küste.

Dazu kommen die Feste und Menschen, welche die Orte beleben: Archäologen, Druiden, Barden, Geschichtenerzähler und Pilger. Das Geheimnis, die Faszination, die alle besuchten Plätze ausstrahlen, setzt in einer Zeit, die von Ratio und Konsum geprägt ist, einen Gegenpol und zieht uns wieder zunehmend an.

Ihre Fotos erscheinen in Bildbänden und Magazinen. Was bedeuten Ihnen die Live-Multivisionen mit direktem Kontakt zum Publikum?

Hartmut Krinitz: Mittlerweile habe ich unter anderem über 30 Bildbände bei renommierten Verlagen veröffentlicht, aber der direkte Kontakt zum Publikum ist durch nichts zu ersetzen.

Vielleicht sind meine Kollegen und ich ja die modernen „Geschichtenerzähler“, die Bilder und Erzählungen aus der ganzen Welt in die Säle bringen und natürlich auch als „Mensch zum Anfassen“ für Fragen und Gespräche zur Verfügung stehen.

Ich hoffe, dass es mir mit meinen Live-Multivisionen gelingt, einen kleinen Beitrag zum gegenseitigen Verständnis zu leisten und zu zeigen, dass der Planet, den wir bewohnen, wirklich „magisch“ ist.