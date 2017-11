Zufriedenes Fazit gezogen

Im Großen und Ganzen zufrieden zeigten sich die Verantwortlichen der Forstbetriebsgemeinschaft Kitzingen mit dem Ergebnis des vergangenen Jahres. Bei der Jahreshauptversammlung in Geiselwind stand neben der Bilanz und einem Ausblick auf die kommenden Monate der Punkt Neuwahlen auf dem Programm. Hier blieb alles beim alten, Vorsitzender ist weiterhin Iphofens Bürgermeister Josef Mend, seine Stellvertreter sind Volkachs Bürgermeister Peter Kornell und Gerhard Rost (Gräfenneuses).

560 Mitglieder

Die Gemeinschaft der Waldbesitzer aus dem Landkreis Kitzingen hat derzeit rund 560 Mitglieder, darunter sind 20 Kommunen und etwa 50 Waldkörperschaften. Hauptbereich ist die Pflege der insgesamt 12 248 Hektar umfassenden Waldflächen und die Holzvermarktung sowie das Vertreten der Interessen der Waldbesitzer.

Wie Geschäftsführer Dieter Rammensee ausführte, standen für Mitglieder außerdem auch Fortbildungen, Besichtigungen oder Ausflüge auf dem Programm. In vielen Punkten arbeitet die Gemeinschaft eng und gut mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kitzingen zusammen, hob er hervor.

Baumstämme werden verkauft

Jährlicher Höhepunkt ist die Laubholz-Submission, bei der die zuvor aus den Wäldern der Mitglieder geschlagenen Baumstämme zum Verkauf geboten werden. Insgesamt 408 Festmeter waren es diesmal, der Erlös betrug laut dem Geschäftsführer 171 626 Euro. Die drei teuersten Stämme waren Eichen, wobei ein 6,9 Meter langes und 71 Zentimeter starkes Exemplar einen Erlös von 1749 Euro pro Festmeter als Spitzenwert erzielte. Die Qualität sei dieses Jahr etwas schlechter gewesen, so Rammensee, insgesamt sei die Nachfrage gerade nach Eiche sehr groß.

Bei den Zahlen führte er aus, dass die vermarktete Holzmenge mit 18 746 Festmetern höher lag, als im Vorjahr. Der Gesamtumsatz betrug 1,474 Millionen Euro und lag damit auch etwas höher, als im Vorjahreszeitraum. Mit 13 591 Festmetern werde der Großteil als Stammholz vermarktet, 2200 Festmeter waren Industrie- und Brennholz, für Hackschnitzel wurden 4742 Festmeter genommen, als Papierholz 655 Festmeter, als Wertholz lagen 402 Festmeter im Sortiment. Den Hauptanteil bei der Holzvermarktung machten Kiefer- und Fichtenholz.

Privatbesitzer liegen vorn

Im weiteren wurden die Holzkäufer aufgeführt, sowie die Menge der jeweiligen Baumarten. Deutlich am meisten Holz lieferten die Privatbesitzer, die 7154 Festmeter der insgesamt 18 746 Festmeter einbrachten. „Das ist erfreulich, nicht nur die Gemeinden stützen die Forstbetriebsgemeinschaft, sondern auch die Privaten“, so Geschäftsführer Rammensee. Zum Thema Waldpflegeverträge erläuterte er, dass die aktuelle Pflegefläche der Gemeinschaft 2047 Hektar beträgt.

Die Zahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung trug Ruth Holfelder vor. Auch im vergangene Geschäftsjahr habe man einen kleinen Gewinn erzielt, insgesamt stehe die Gemeinschaft finanziell gut da. Die Kasse prüften Ernst Nickel und Volker Schmitt.

Der Leiter des Amtes für Landwirtschaft und Forsten, Klaus Behr, gab in der Versammlung einen Ausblick auf die Situation in den Wäldern. So habe sich der Wald nach dem Trockensommer 2015 wieder gut erholt. Was den Klimawandel betreffe, bereiteten die Kiefern am meisten Sorgen. Man arbeite weiter am Waldumbau, die Gesellschaft müsse die Notwendigkeit dazu erkennen, meinte Behr. Zudem gelte es, möglichst sturmsichere Wälder zu schaffen.

Die Wahlen

Bei den Wahlen wurde der Vorstand bestätigt. Vorsitzender bleibt Josef Mend, Stellvertreter sind Peter Kornell und Gerhard Rost. Zum Vorstand gehören außerdem Christian Belz und Rene Schlehr (Prichsenstadt), Heinz Dorsch (Seinsheim), Jürgen Hartmann (Kleinlangheim), Herbert Holzapfel (Dettelbach), Rudolf Kehrer und Günter Schwab (Kitzingen), Werner Knaier und Ludwig Zink (Wiesentheid), Jochen Kramer (Castell), Peter Kraus (Mainbernheim), Ernst Nickel (Geiselwind), Ingrid Eckert-Reifenscheid (Willanzheim), Volker Schmitt (Schwarzach), Andreas Schugt (Kloster Münsterschwarzach), Jürgen Schulz (Abtswind), Peter Sterk (Großlangheim) und Siegfried Weber (Wüstenfelden).